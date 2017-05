Parti føler sig forfulgt af tekniske fif

Se billedserie Et forslag om at omdanne Det Gamle Posthus til foreningshus kunne heller ikke behandles. Foto: Lars Skov

Gribskov - 24. maj 2017 kl. 10:51 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi var nødt til at forlade mødet. Vi er blevet mødt med arrogance, som vi ikke har været udsat for tidligere. Kim Valentin giver os ikke mulighed for at diskutere, om det er mere vidtgående at sende en sag til udvalgsbehandling end at tage stilling til et forslag om at lave en rundkørsel, lød det fra Morten Ulrik Jørgensen, Nyt Gribskov, sent mandag aften, da han var kommet uden for døren til byrådssalen sammen med de tre andre medlemmer af NytGribskovs byrådsgruppe.

Dagen efter giver han i Frederiksborg Amts Avis denne forklaring på, hvorfor hans parti udvandrede fra byrådssalen:

- Det gjorde vi fordi det ikke er første gang, at vi ikke kan få vores forslag til behandling, fordi borgmesteren afskærer os fra det af tekniske årsager. Han bruger bevidst tekniske fif til at komme uden om vores forslag på.

- Vi oplevede det for eksempel også på det seneste møde i økonomiudvalget. Her var der på dagsordenen et forslag fra os om at omdanne Det Gamle Posthus på Gilleleje Stationsvej til foreningshus for de foreninger, der bliver hjemløse, når de ikke længere kan benytte Pyramiden og Det Gamle Rådhus i Vesterbrogade i Gilleleje.

- Da vi skulle godkende dagsordenen for det møde, fik vi at vide, at Kim Valentin allerede havde aftalt møde med brugerne om forslaget. Han havde ligeledes foranlediget, at huset bliver undersøgt for skimmelsvamp. Med henvisning til disse to ting kan han derfor sige, at vores forslag ikke kan behandles, fordi forslag om husets anvendelse allerede er i proces. Vores forslag blev derfor taget af dagsordenen, inden mødet kunne indledes.

- På byrådsmødet mandag aften brugte han styrelsesloven til at sige, at et spørgsmål om procedure er mere vidtgående end et forslag om en rundkørsel. Det er jeg vildt uenig i. Et forslag om at bruge fem millioner kroner på en rundkørsel, der ikke er med i budgettet, må da være mere vidtgående end et forslag om først at ville snakke om det, når drøftelserne om budgettet for næste år går i gang til august, siger Morten Jørgensen.

Borgmester Kim Valentin (V) kommenterer i Frederiksborg Amts Avis kritikken fra Nyt Gribskov på denne måde:

-Jeg tror kun, at de er sure over, at et forslag, som de har stillet, ikke når frem til afstemning. Men det er kun fordi de ikke kender eller ikke vil respektere styrelsesloven, at de reagerer så voldsomt. Det er loven, der siger, at procedurespørgsmål skal afklares før beslutningsforslag.

- Når nogle partier udnytter deres initiativret til at komme med et konkret beslutningsforslag, har jeg pligt til at sætte på det dagsordenen, men forslagsstillerne må også acceptere, at der kan komme modspil og forslag fra andre. I denne sag kom der et forslag om at få forslaget til behandling i fagudvalget, og et forslag om udvalgsbehandling er et procedurespørgsmål og er derfor i følge styrelsesloven mere vidtgående end et forslag til beslutning.