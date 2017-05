20-30 personer med rygmærker på mc'ere viste sig ikke at være rockere. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Pædagoger med rygmærker forvekslet med rockere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pædagoger med rygmærker forvekslet med rockere

Gribskov - 13. maj 2017 kl. 10:59 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Nordsjællands Politi fredag klokken 10.48 modtog en anmeldelse om en forsamling af 20-30 rockere i fuldt ornat med motorcykler ved Ramløse Kirke, sendte det straks mandskab til stedet.

Efter den seneste tids uro, er politiet nemlig særligt opmærksom på rockere i området.

- Vi kører derop. Det er fuldstændig rigtigt: Der er 20-30 personer på mc'ere med rygmærker på. Men på rygmærkerne står »Noble Suspects«. Det er en mc-klub, der består af brandmænd, sømænd og pædagoger, siger vagtchef Michael From fra Nordsjællands Politi.

Han er glad for henvendelsen fra borgerne, selvom det ikke viste sig at være rockere.

- Det viser, at de opfordringer, I (Frederiksborg Amts Avis) blandt andet har hjulpet med at viderebringe, om at ringe til os, de virker, og det er vi rigtig glade for, siger Michael From, der gætter på, at de mange motorcykelfolk nok var ved kirken i anledning af konfirmation.

Noble Suspects skriver blandt andet følgende på deres hjemmeside, Noblesuspects.dk:

»Vi er klar over, at vores ydre for menigmand ser anderledes ud end folk er flest, men tag ikke fejl. Vi er alle hårdtarbejdende folk, brandmænd -sømænd- pædagoger - smed - fotograf - frisør - bankfolk osv. osv. og så har vi en enkelt sørøver bare for at nævne nogle få. Altså et bredt udsnit af befolkningen, som bare elsker det frie liv, bikerkulturen og det der naturligt følger med det.«

Og: »Vi kører med rygmærke, men vi er hverken gangstere eller kriminelle. Så hvis du tror det, så skal du søge et andet sted hen, for så er vi slet ikke noget for dig. Men rygmærket binder os sammen og det er vores uniform og en naturlig del af klubben, og vi er stolte af det.«