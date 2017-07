Se billedserie Den gamle børnehave ved Kongensgave er blevet »indrettet« til hemmeligt mødested for unge fra Helsinge.

På disse lossepladser mødes byens børn og unge

Gribskov - 26. juli 2017 kl. 08:26 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De unge har fundet steder i Helsinge, hvor de kan mødes uden voksnes, kommunens eller andres indblanden.

Det siges, og det debatteres, at forældre har børn og unge under konstant opsyn, og at de ikke kan have deres egne steder og rum

Sådan forholder det sig ikke i Helsinge.

Her findes adskillige steder indenfor byens centrum, hvor det faktisk lader sig gøre at skjule sig - og lave sine helt egne mødesteder.

Det ene sted er i den gamle nedlagte børnehave ved Kongensgave.

Den kommer man til ved at dreje til venstre ad en sti umiddelbart efter jernbaneoverskæringen ved Helsinge station. Cirka 100 meter henne ad stien ligger den nedlagte børnehave på højre hånd. Her er trådhegnet og dørene ind til et overdækket udhegn blev slået i stykker, og her kan man helt ugeneret holde fester, eller bare hænge ud. Stedet ligger op og ned ad det område, som politiet holdt øje med i forbindelse med visitationerne og bandeuroen i april måned. Og det er ikke kun børn og helt unge, der færdes i og omkring bygningerne.

Ifølge borgmester Kim Valentin (V) er den gamle børnehave i spil som nyt ungdomshus. Det nuværende ungdomshus skal nemlig nedlægges, når det nye byggeri på Møllebakken snart går i gang.

Haven

Det andet sted, hvor unge samles, ligger i en trekant mellem Det gamle ungdomshus, Det Grønne Hus og kunstnervillaen på Møllestien.

Her, i det der formentlig engang var en have, kommer man ad en lille sti ind til et område, som er »indrettet« med paller og gamle plastikkasser.

Udefra ser man toppen af røde roser og kaprifolie - indenfor er det, ligesom ved Kongensgave børnehaven, omdannet til en losseplads.

Her kommer tilsyneladende hverken kommunale oprydningshold eller voksne i det hele taget. Ifølge beboere i området er det ofte meget unge mennesker, helt ned til tolv-fjorten år, der har indtaget den glemte have og spiller høj musik. Beboere i de nærliggende velholdte udlejningsboliger er ikke glade for det, der sker.

- Jeg kan ikke lide, at min datter går herned, lyder det fra en beboer, der gerne vil være anonym.

- Hun synes, det er blevet et rigtig uhyggeligt sted. Og det er skummelt, siger moren.

Området ved Møllestien ligger i udkanten af det, der skal blive til det nye område Møllebakken i Helsinge.

