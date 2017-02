Huset, som den thailandske kvinde blev tvunget til at arbejde som prostitueret i, ligger i Nygade i Helsinge. Foto: Karl Erik Frederiksen

Otteårig dreng tvunget til dyresex

Gribskov - 25. februar 2017 kl. 03:11 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En otte-årig dreng blev både slået, sparket og spyttet på, hvis ikke han makkede ret. Mens han blev filmet på video skulle han blandt andet slikke kønsorganerne og digevorterne på en hund samt løbe rundt i dametøj, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Oplysningerne om drengen er nogle af detaljerne i et omfattende anklageskrift mod to kvinder fra Helsinge, som har siddet varetægtsfængslet siden midten af september sidste år. De to fængslede er en 36-årig dansk kvinde samt en 20 år ældre kvinde, der er født i Thailand.

Drengen, som det gik ud over, er søn af en thailandsk kvinde, som de to tiltalte kvinder tvang til at arbejde som prostitueret fra et hus i Nygade i Helsinge. I dette hus var der også et værelse, hvor kvinderne i følge anklageskriftet flere gange holdt drengen indespærret. Ude i haven var der et skur, hvor han også af og til blev holdt indespærret.

I anklageskriftet nævnes blandt andet en episode, hvor drengen i to uger var låst inde på værelset, samt en anden, hvor han var låst inde i haveskuret i tre dage. Han fik også at vide, at han samt hans mor og bedstemor ville blive dræbt, hvis han skulle finde på at sladre om, hvad der foregik. Hans mor blev ligeledes slået og sparket samt truet. Hun blev tvunget til at arbejde som prostitueret, fordi de påstod, at hun skyldte dem 200.000 kroner - ligesom de forlangte penge for ikke at anmelde et strafbart forhold, som hun skulle være skyld i.

Den thailandske kvinde nåede at arbejde som prostitueret for de to tiltalte kvinder fra april 2015 til anholdelsen 15. september sidste år.

Tiltalerne mod de to kvinder lyder på blandt andet på menneskehandel, ulovlig tvang, vold og trusler. Den yngste af kvinderne tiltales desuden for at have lokket en retarderet mand til at give hende sin kode til NEMid, så hun kunne hæve i alt 114.500 kroner fra hans konto, fremgår det af Frederiksborg Amts Avis.