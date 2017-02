Oswald Tolmand med sin mor Carina. Nu er der grund til at juble, da Oswald efter mange uger derhjemme kan komme tilbage i skole på mandag. Foto: Allan Nørregaard.

Oswald kan nu igen komme i skole

Gribskov - 24. februar 2017 kl. 12:05 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er ventetiden snart slut for 18-årige Oswald Tolman. Siden nytår har han været hjemme fra specialskolen Skolen ved Skoven i Hillerød, væk fra sine kammerater, da Gribskov Kommune havde besluttet, at han ikke kunne få lov at færdiggøre 12. skoleår på stedet. Men nu har den unge mand, der har Downs Syndrom, fået en god nyhed.

Læs også: DF vil til bunds i sag om Oswald

- Jeg er blevet kontaktet af skolen, og han kan starte på mandag, siger en glad mor, Carina Tolman.

- Jeg er lettet og Oswald jublede, da han fik det at vide, siger hun.

Familien har kæmpet for at få Oswald Tolman tilbage på skolen, da Oswald ifølge en afgørelse fra kommunen fra sidste sommer var blevet lovet et brobygningsforløb videre til en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) i sit 12. skoleår. Men brobygningen var ikke blevet ført ud i livet, og familien ønskede således ikke at sende ham videre, da Oswald har det svært med forandringer.

- Jeg har hele vejen igennem troet på, at det ville lykkes. Kommunen er hele tiden kommet med nye undskyldninger for, hvorfor han ikke kunne komme tilbage på skolen, siger Carina Tolman.

Medlem af social-og sundhedsudvalget samt børneudvalget, Jonna Præst (DF) bedyrede over for Frederiksborg Amts Avis i vinterferien, at hun ville bede om en redegørelse i sagen. Og hun glæder sig over, at det nu er lykkedes at få Oswald tilbage i skole.

- Jeg er glad på familiens og Oswalds vegne. Jeg bad om at få at vide, hvad der var sket. Trine Egetved og jeg sagde til administrationen, at vi var kede af beslutningen om, at han ikke kunne fuldføre 12. skoleår. Vi har den opfattelse, at vi er valgt af borgerne, og det er dem, vi skal servicere og ikke administrationen. Der kan selvfølgelig være ting, der ikke kan laves om på grund af love og regler, men det var der ikke i den her sag. Og man har ikke været så hurtige med at få lavet brobygning til Oswald, så det har været et pres for familien, siger Jonna Præst.

Det er Steffen Bohni, direktør for Børn og Unge i Gribskov Kommune, der har truffet beslutning om at lade Oswald færdiggøre 12. skoleår.

- Det handler om, at vi får fundet en smidig løsning på kort sigt, så vi kan få lavet en hensigtsmæssig langsigtet plan for Oswald. Her har det givet mening, at der skabes kontinuitet for Oswald, så derfor har vi valgt, at det kan gøres på den her måde, siger Steffen Bohni, der ikke ønsker at uddybe beslutningen yderligere.

