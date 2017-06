Opråb: Stop dobbelt gravearbejde

Først graves vejen op af ét selskab, et halvt år senere af et andet. Ren Ebberød Bank, mener Jan Friis-Mikkelsen.

Restauratør og bagedystdommer mm Jan Friis-Mikkelsen, Tinggården Asserbo, undrer sig meget. To måneder hen over sommeren graver Radius (under Dong) en el-ledning ned langs Frederiksværkvej. Og det går ikke for sig uden uheld.

- Jeg vil gerne sætte fokus på, at vi har et samfundsansvar - et ansvar for at få tingere til at køre bedst muligt og tænke lidt længere end os selv, siger Jan Friis Mikkelsen.