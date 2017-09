Engang var det her, at Lulu Zieglers kabaret Lulus Lysthus havde hjemsted. Nu skal salen, som her stadig er under renovering, danne ramme om den første (nye) konceret. Foto: Karl Erik Frederiksen

Nyt spillested i centrum af Gilleleje

- Jeg er megastolt af at være med til det her som booker af musik. Vi vil fra Gillelejefestivalen også gerne have, der foregår ting hen over vinteren og støtter derfor et arrangement som dette. Sommerens overskud - og det ser rigtig fornuftigt ud - investeres simpelthen i vinterens aktiviteter, siger Morten Ulrik Jørgensen.