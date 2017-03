Se billedserie Det ny museum bør ligge i Østergade, sagde Kim Valentin (til venstre) - men det vil ligge endnu bedre ved Bøgebakken, sagde Per Roswall (til højre). Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt museum skal give vækst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt museum skal give vækst

Gribskov - 02. marts 2017 kl. 09:42 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt museum for jødeaktionen i 1943 skal være med til at give Gribskov kommune den vækst, der er nødvendig for at kunne betale vores velfærd. Det er en af årsagerne til, at igangsætningen af et ny museum, der kan være med til at fortælle historien om jødeaktionen i oktober 1943, bliver en del af Venstres valgprogram til kommunalvalget i november, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det sagde borgmester Kim Valentin på generalforsamlingen i Venstres Gribskov-afdeling torsdag aften i Gribskov Kultursal. Her orienterede han om skitsen til det valgprogram, som for tiden er under udarbejdelse op til kommunalvalget i november i år.

- Det ny museum skal ikke alene kunne belyse en vigtig hændelse i Gillelejes historie. Det skal også kunne tiltrække turister og være med til at skabe vækst i hele Gribskov Kommune. Det samme vil etableringen af en »grøn planet« på Esrum Kloster som indgang til nationalpark Kongernes Nordsjælland kunne gøre, sagde han.

Venstre vil gå til valg på ønsket om at skabe vækst for at kunne betale velfærd. Venstre vil blandt andet gå til valg på et løfte om at arbejde for, at kommunens skoler og institutioner bliver blandt regionens bedste, så unge familier i højere grad end i dag vil vælge at bo i Gribskov.

- Vi skal også love at opdatere alle idrætsfaciliteter til skolen. De skal være super gode. Idrætten skal være en vigtig sag at arbejde for, når vi også vil gøre noget for de lokale skoler, sagde Kim Valentin blandt andet.

Spørgsmålet om placering af det ny museum i Gilleleje blev også debatteret. Kim Valentin slog til lyd for, at det skal placeres på adressen Østergade 20 i Gilleleje i tilknytning til de to museumsbygninger Skibshallerne og Det Gamle Hus, mens tidligere byrådsmedlem m.v. og nuværende medlem af Hovedstadens Regionsråd Per Roswall slog til lyd for en placering i hjørneområdet mellem Bøgebakken og Gilleleje Stationsvej, hvor Gillelejes tidligere politistation ligger.

- I Østergade kan museet give en synergi med de øvrige aktiviteter, som Museumsforeningen for Gilleleje og Omegn står for. Det var samtidig netop i den del af byen, at jøderne gik for at komme ned til havnen, sagde Kim Valentin.

Per Roswall mente, at det er nødvendigt at placere det et sted, hvor det er muligt at placere et stort byggeri med internationalt snit, og hvor det er muligt at finde parkering til blandt andet store turistbusser, skriver Frederiksborg Amts Avis.