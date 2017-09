Send til din ven. X Artiklen: Nyt kulturhus kan give mere liv midt i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt kulturhus kan give mere liv midt i byen

Gribskov - 06. september 2017 kl. 09:50 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov byråds beslutning om at flytte de 60 ansatte i børne- og ungeforvaltningen fra det gamle tinghus i Helsinge til det tidligere rådhus på Birkevang i Gilleleje gør det nu muligt at få skabt et kulturhus og et kulturcenter midt i Helsinge by, mener formanden for byrådets kultur- og idrætsudvalg Michael Bruun (V), skriver Frederiksboprg Amts Avis.

- Nu har vi mulighed for at få mere liv midt i Helsinge. Den chance skal udnyttes, siger Michael Bruun.

- Nu kan vi få mulighed for at omdanne tinghuset til kulturhus. Det var jo et af de formål, som vi snakkede om, da kommunen købte ejendommen. Jeg forestiller mig, at vi hurtigst muligt får indledt en proces, der gør det muligt at flytte funktionerne fra Kulturhuset i Skolegade til Tinghuset. Det kan være en lang proces, men hvis det lykkes, vil det også være muligt at tilgodese de ønsker, som Gribskov Produktionsskole og Nordstjerneskolen, der ligeledes ligger i Skolegade, har om at få mere plads.

Jeg forestiller mig, at alle de arrangementer, mødeaktiviteter og udstillinger, som i dag foregår i Kulturhuset kan flyttes ind midt i byen, siger Michael Bruun.

I dag drives Kulturhuset som end el af den samlede virksomhed i Helsinge Bibliotek, som har hjemsted i samme ejendom.

- Jeg har opgivet tanken om også at flytte Helsinge Bibliotek til tinghuset, blandt andet fordi det vil betyde, at vi skal adskille folkebiblioteksdriften fra det skolebibliotek, som vi har pligt til at opretholde. Men alle de andre funktioner bør få hjemsted i tinghuset. Jeg vil forsøge at få det på dagsordenen for det næste møde i kultur- og fritidsudvalget (19. september, red.), så vi kan indlede processen, hvis der er stemning for det. Processen skal efter min mening sættes i gang allerede i år, siger Michael Bruun.

- Tinghuset er et meget smukt hus, som vil passe fint til aktiviteterne, der i dag foregår i Kulturhuset. Samtidig kan vi få mulighed for at tilbyde de foreninger, der i dag er hjemløse, faste mødelokaler. Det hele vil blive stimuleret af, at Helsinge Frivilligcenter nu kan rykke ind i de tilbygninger, hvor tinglysningskontoret i sin tid havde hjemsted, siger Michael Bruun til Frederiksborg Amts Avis.