Nyt kamphus åbnet i Helsinge

Gribskov - 14. august 2017 kl. 03:48 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag åbner det nye sportshus»Kampus« på Skovgårdsvej 15, hvor fire kampsportsforeninger har fået fælles faciliteter.

Det har længe været en drøm for de fire foreninger Bokse Team Helsinge, Bushi, Ramløse Judo og Jiujitsu og Helsinge-Taekwondo at få et fælles hus, hvor de kan dyrke kampsport og få glæde af hinanden. Nu er det endelig lykkes, og mandag slår de fire foreninger dørene op til deres nye hal i Tofteskolens gamle lokaler på Skovgårdsvej 15.

- Det kommer til at betyde meget med nye lokaler, og vores medlemmer glæder sig meget. Vi håber, vi får et fantastisk center, hvor de unge mennesker kan få glæde af det. Det er derfor, vi gør det, fortæller formand for Bokse Team Helsinge Joan Gierringe.

I alt har Kampus overtaget 1550 kvadratmeter, og hallen, der kan inddeles i fire sale, er på omkring 800 kvadratmeter. Derudover er der blandt andet et cafeområde med køkken, et styrkerum, et behandlerrum og et mødelokale.

Kampus indvies officielt den 24. september. Mandag eftermiddag klokken 17.00 holder klubberne deres første træning, og der er lagt op til, at interesserede kan komme og kigge med.