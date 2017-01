Esbønderup Hospital er en svær vare at sælge, lyder det fra Region Hovedstaden. Billedet her er fra vinteren 2016, hvor hospitalet blev omdannet til asylcenter, der nu skal lukke til maj. Foto: Allan Nørregaard. Foto: Allan Noerregaard

Nyt forsøg på at sælge nedlagt hospital

Gribskov - 05. januar 2017 kl. 09:49 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asylcenteret i det gamle Esbønderup Hospital lukker inden udgangen af maj måned, og derfor vil ejeren, Region Hovedstaden, nu forsøge at få bygningerne solgt. Men det bliver ikke nogen nem opgave, lyder det fra Søren Helsted, vicedirektør i Center for ejendomme i Region Hovedstaden. Inden Udlændingestyrelsen lejede hospitalet, og tog det i brug som asylcenter i februar sidste år, havde hospitalet nemlig stået tomt siden 2011.

- Vi vil forsøge at afhænde bygningerne, som vi hele tiden har været interesseret i at komme af med. Men vi tror, det bliver svært. Der er ikke mange, der har banket på med reelle idéer til ting, der kunne realiseres, siger Søren Helsted.

Han peger på, at Region Hovedstaden i første omgang vil tale med Gribskov Kommune, om de kunne have interesse i bygningerne, og alternativt vil man gå til statens ejendomsselskab Freja i et forsøg på at få dem til at købe hospitalet - for at sælge det.

- Det er ingen nem vare. Udfordringen er, at det er et gammelt hus, og at der skal gøres en del for at få det op i moderne standard. Men det er klart, at det har gjort bygningen mere interessant, at det har været i brug. Det har fået liv igen, siger han.

Søren Helsted peger på, at det er vigtigt at komme af med hospitalet - for det koster penge at have stående tomt.

- Det skal varmes lidt op, og det koster penge. Det koster ikke alverden, men uanset hvad, er det bedst at spare de penge, siger han.

Center Esbønderup drives af Røde Kors og lukkes som sagt inden udgangen af maj 2017.

Udlændingestyrelsen står som lejer af hospitalet, og har ifølge Søren Helsted en opsigelsesfrist på seks måneder.

- Vi håber at finde en løsning inden for den periode, siger Søren Helsted.

