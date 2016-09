Bakketoppen - hvad skal der ske? Foto: Lars Skov

Nye scenarier for Bakketoppen

Gribskov - 02. september 2016

Skal børnene fra Bakketoppen flytte uden ny tilbygning - eller skal de blive på Bakketoppen. Børneudvalget får to nye muligheder at stemme om på ekstraordinært møde.

I 2004 blev der brugt 2000 kommunale kroner på at uddrive spøgelser fra en spritny institution i Vejby - som dengang hed Humlehuset. Spøgelset havde drevet gæk med børn og personale gennem noget tid og sSamtidig med at genfærdet i de nye bygninger ved en spøgelsesjægers mellemkomst forlod stedet, blev institutionen omdøbt til Bakketoppen. Men problemerne på stedet er blusset op igen. Det handler om, at Gribskov Kommune igen skal bruge penge på stedet - denne gang ikke til at drive genfærd ud - men til at flytte børnehavebørnene til et nyt sted og derefter lave Bakketoppen om til ungdomsboliger. Det vil, ifølge de forslag og beregninger, der foreligger, koste enten cirka ni eller seks millioner at forlade Bakketoppen og lave en ny tilbygning til Sankt Heleneskolen, hvor der kan være både fo og børnehave.

Sagen er imidlertid gået så meget i skudder-mudder, at den på sidste børneudvalgsmøde blev sendt tilbage til administrationen, som nu er kommet med to nye scanarier, som børneudvalget også kan stemme om på et ekstraordinært møde mandag:

Den ene mulighed er ikke at gøre noget overhovedet, men bevare status quo, som er, at Bakketoppen er børnehave, mens fo ligger i sammenhæng med skolen - dette vil ifølge forslaget give meromkostninger på ledelsessiden på cirka 200.000 kr.

Den anden nye mulighed er at flytte børnehave og fo ind på Sankt Helene Skole, Vejby - uden at lave den planlagte tilbygning. Ifølge administrationen vil denne løsning reducere kapaciteten til 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn - med risiko for manglende fremtidssikring. Desuden vil fritidsordningen skulle dele lokaler med skoleklasser

Tilbygning nødvendig

Sisse Krøll Willemoes, ng, fmd for børneudvalget, har læst de nye forslag. Hun afviser dem og står ved sin støtte til at bygge nye lokaler til seks millioner:

- At bevare status quo har sådan set hele tiden været en mulighed - hvis der blev stemt nej. Det er en løsning uden ny tilbygning, der er det nye. Men som jeg ser det, er der i høj grad brug for den tilbygning, altså løsningen til seks millioner. Ellers laver vi jo ikke attraktive lokalsamfund. Så får både dagtilbud og fo dårligere tilbud og vi understøtter ikke ledelsesstrukturen. Socialdemokratiet og Nytgribskov var klar til at gå videre med den løsning, der er en tilbygning på seks mio - og det forventer jeg da, de er igen.

Politiserer

Trine Egetved, K, har været den mest aktive modstander af at flytte børnehaven. Hun ønsker at bevare status quo - og forstår ikke den sagsfremstilling, der nu foreligger.

- Og jeg synes ikke, administrationens forslag er en god ide, som det ligger her. Heller ikke bare at flytte børnene. I sagsfremstillingen er det lige pludselig nu sådan, at der skal bruges flere udgifter på ledelse, hvis man bibeholder status quo - og det forstår jeg ikke. Hvorfor er der pludselig kommet nye udgifter til en ny ledelse på? Og hvorfor kan fo og børnehave ikke samtænke åbningstider og lukketider, når de to institutioner, der er tale om, allerede ligger lige ved siden af hinanden. Jeg forstår det ikke. Jeg er lige på kanten til at sige, at administrationen politiserer i den her sagsfremstilling.

Trine Egetved ser gerne ungeboliger og den besparelse, der tænkes opnået herved etableret, men boligerne bør ligge et andet sted mener hun.

- Jeg vil prøve at få sagen taget af igen på mandag. Der må stilles kritiske spørgsmål til den ekstra ledelse og til, hvor der i øvrigt kan etableres nye ungeboliger.

Bestyrelse og ledelse på Sankt Helene Skole og Bakketoppen anbefaler den model, der peger på en tilbygning til seks mio. De ønsker ikke hverken status quo eller flytte-uden-tilbygning modellen.

Børneudvalget træder sammen til ekstraordinært møde i før byrådsmødet mandag den 5. september og udvalgets anbefalinger forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på møderne samme dag.