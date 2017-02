Se billedserie Jeanette og Peter Svane - har travlt med at renovere campingpladsen. Her er det caféen, der får en kærlig omgang. Foto: Karl Erik Frederiksen

Nye folk overtager stor campingplads

Gribskov - 05. februar 2017 kl. 09:20 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejby Strand Camping på Rågelejevej gennemgår i disse dage en forvandling. Ægteparret Jeanette og Peter og Svane har sat sig for at den skal være helt klar til at tage mod sommerens første gæster den 25. marts i år - dagen før sommertiden begynder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Inden åbningen forventer de, at hele receptionsbygningen, servicebygningen med baderum og toiletter, udearealets legepladser, svømmepølen, tennisbanen samt ikke mindst pladsens café og restaurant er renoveret. Det hele så nemlig efter deres mening meget nedslidt ud, da de overtog pladsen pr. 1 januar, fortæller de.

- Vi er selv campister. Igennem tre år har vi snakket om, at vi godt kunne tænke os at drive en campingplads. Vi ved, hvad vi selv og vores børn ønsker, der skal være på en god campingplads. Da vi hørte, at den tidligere indehaver af Vejby Strand Camping (Lotte Laursen, red.) ønskede at stoppe, tog vi ud og så på pladsen. Vi og kunne straks se, at den har mange muligheder for at kunne leve op til vores egne forventninger. Det kræver blot energi og en del knofedt, fortæller de.

Hele familien

Det er dem, der skal være lejrchefer og stå for den daglige drift. Men de er ikke alene om ansvaret. To andre medlemmer af familien Svane er med i projektet og forpagtningen. Det er Peters bror Søren, der også skal være med i driften, samt deres mor Lise Svane.

- Vores erfaringer med campingpladser kommer udelukkende fra vores tid som campister. Med vores campingvogn har vi holdt ferier flere steder i Danmark samt Sverige, Tyskland og Østrig. De sidste fire år har vi været fastliggere på Dronningmølle Strandcamping, men det slutter vi med nu, fortæller de.

Alle Svaner'ne bor i Helsinge. Peter og Søren er indehavere af vognmandsfirmaet Ramløse Trætransport, som er stiftet af deres farfar Kenn Svane.

Jeanette er uddannet sygeplejerske - senest med ansættelse på et plejecenter i Gribskov Kommune. Hun har også en anden uddannelse. Hun er bygningsmaler, og den ekspertise kan hun nu drage nytte af, når det hele sættes i stand.

Lise Svane er køkkenuddannet, der har arbejdet i kantiner og storkøkkener, senest som køkkenchef på Helsingegården. Det er hende, der skal stå for driften af campingpladsens café og restaurant, der har plads til 60 spisende indenfor og et lignende antal under den overdækkede terrasse udenfor. Stedet skal ikke alene være åben for campisterne, men for alle, der lader sig tiltrække af kendte danske retter. Retterne på spisekortet går indtil videre under fællesbetegnelsen »farmors mad«. Med i driften hører også pladsens store selskabslokale eller forsamlingshus, der har plads til 100 spisende, og som skal kunne lejes af andre end campisterne.

Campingpladsen er en af de 300 danske pladser, der er tilsluttet organisationen DK-Camp. Campister kan booke plads via organisationens hjemmeside, men som noget nyt bliver det nu også muligt at foretage online-booking via pladsens egen hjemmeside http://www.vejbystrandcamping.dk/ , som også skal moderniseres.

I alt er der på det ni hektar store område plads til 586 campingvogne. Der er desuden 20 hytter med hver fire sovepladser på arealet, skriver Frederiksborg Amts Avis.