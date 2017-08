Ny verdensmester fra Mårum

7,43 sekund tog det islandshesterytteren Charlotte Cook fra Mårum at tilbagelægge 100 meter pasløb for islandske hoppe Sæla ved verdensmesterskaberne i Hollandske Oirshot ved Eindhoven.

Det var 0,06 hundrededel hurtigere end næstbedste og dermed kunne hun søndag kåres som verdensmester i disciplinen 100 meter speedpas.

Det blev prikken over i'et for den 39-årige dyrlæge, hvor hun allerede lørdag vandt sin første VM-medalje med en tredjeplads i disciplinen 250 meter pasløb foran mere end 10.000 heppende tilskuere.

Begge medaljer kunne hænges omkring halsen som resultat af to personlige rekorder, men trods det var der intet overraskende i, at det blev netop nu, at Charlotte Cook endelig nåede sit VM-gennembrud.

Hun har i de sidste tre år været urørlig i de danske mesterskaber, vandt EM sidste år og har tilhørt toppen af verdensrangslisten i de seneste år.

Selvom præstationerne var et toppunkt for Charlotte Cook, var de i et større perspektiv historiske.

Som efternavnet antyder, så har Charlotte Cook britiske aner og stiller til start for Storbritanien i internationale mesterskaber, og de to medaljer ved VM blev de første nogensinde til de britiske øer.

I alle andre sammenhænge er islandshesterytteren pæredansk og har boet i Mårum uden for Helsinge i mere end ti år, hvor hun udover at have sin egen hestepraksis er professionel træner og opdrætter af islandske heste på gården Bakkeholm.

Bedste dansk pas blev jyske Thomas Rørvang på 4. pladsen, som blot var 14 hundrededele fra guldet.