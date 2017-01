Ny storm kan skylle fortidsminde i havet

Jørgen Frandsen har her i januar besigtiget helligkilden Helenekilde i Tisvilde for at se, om de to kildekar, som fortidsmindet består af i dag, tog skade af stormen Urd, der rasede 2. juledag i 2016, og det efterfølgende højvande.

- Jeg var der også efter stormen Bodil i 2013, og jeg har også set på skrænten et stykke tid før, at vi fik Urd. Jeg har været bange for, at der ville komme et uvejr, som kunne underminere anlægget helt. Derfor var jeg der den 5. januar, hvor jeg heldigvis kunne konstatere, at skrænten lige under kildeanlægget ikke er skredet yderligere. Derimod står skrænten længere nede mere lodret end tidligere, fordi der er faldet jord og sten ned. Der er derfor ikke meget til at beskytte kildeanlægget, hvis der igen kommer et uvejr. I Kulturstyrelsen betragter vi det som et meget væsentligt fortidsminde for lokalområdet. Vi mener derfor, at det bør bevares, siger Jørgen Frandsen.