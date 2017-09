Ny koordinator skal hjælpe veteraner

Det kommunale system kan være vanskeligt at finde rundt i, særligt hvis man i forvejen har tabt pusten. Det mener flere af de veteraner, som i går deltog i Gribskov Kommunes markering af flagdagen for hjemvendte soldater.

Særlig vanskeligt bliver det, hvis man i forvejen har svært ved at få tingene til at fungere, tilføjer Christian Oliver.

Derfor synes de godt om, at Gribskov Kommune har ansat en veterankoordinator, som skal hjælpe hjemvendte med at få styr på livet efter udsendelse. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er glade for, at det her arrangement er kommet, og det er en god idé med en koordinator. Det er en anerkendelse af den indsats, vi har ydet og den store check, vi har givet, siger Jimmi Klitgaard Pedersen, som selv oplevede en svær tid efter at have været udsendt.