Se billedserie Legepladsen har to svævebaner, så det er muligt for børn - og voksne - at svæve om kap. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny attraktion for børn i sommerlandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny attraktion for børn i sommerlandet

Gribskov - 11. juli 2017 kl. 12:11 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Sådan én skal vi da også have.

Nogenlunde sådan sagde Sofie Øland Kondo fra Tisvilde til sin mand Jesper, da hun havde været på besøg i Liseleje sammen med parrets to børn. Her havde de blandt andet besøgt den ny legeplads Havtyren, som er blevet et yndet samlingssted for børn og forældre, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der var rigtig mange andre forældre, der sagde, at det kunne være en god idé. Men det var ikke nogen let eller hurtig proces. Nu er den overstået, og nu kan vi alle glæde os over, at børnene også har fået en attraktion i Tisvildeleje. Det har vi manglet, siger Sofie Øland Kondo nu, hvor naturlegeplads har været taget i brug i et par uger.

Hele sommeren har der om dagen konstant været børn og voksne på pladsen. Signe Øland Kondo forventer, at søgningen bliver endnu større, når initiativgruppen i samarbejde med Naturstyrelsen får sat skilte op. Lige i øjeblikket skal man vide, hvor den ligger for at finde den, siger hun.

Den korte vejledning til stedet lyder således. Gå eller kør helt ud til det ny naturrum på strandparkeringen i Tisvildeleje og gå derfra cirka 75 meter ind i skoven.

Den store legeplads er tegnet af designeren Kasper Mortensen, der på sit CV også har stående, at han har tegnet Rasmus Klump legepladsen i Tivoli. Legepladsen appellerer til børn, der ikke er bange for at bruge kroppen og har gode motoriske evner - eller har lyst til at få det.

Blandt de store hit er svævebanerne. Andre legepladser har kun en enkelt bane. Men her er der placeret to lige ved siden af hinanden, så børnene kan svæve om kap.

Legepladsen har kostet 1.43 millioner kroner at anlægge. Pengene er indsamlet af legepladsens forældregruppe. De største bidrag er kommer fra LAG-midlerne, Musik i Lejet, Gribskov Kommune samt er række erhvervsvirksomheder fra Tisvildeområdet.

Arealet er stillet til rådighed af Naturstyrelsen på betingelse af, at legepladsens støtteforening påtager sig driften af den.

- Det betyder, at vi skiftes til at besøge pladsen mindst en gang om ugen for at tjekke, at alt er i orden, siger Sofie Øland Kondo.

Der kan læses mere om naturlegepladsen på Facebookgruppen Naturlegeplads Tisvilde, skriv er Frederiksborg Amts Avis.