Brugerrådet på ældremadsområdet er gjort aktivt igen - her den portion mad, som borgmesteren spiste i går, også inspireret af shitstormsagen mod Det danske Madhus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu får omdiskuteret sag om ældres nytårsret konsekvenser

Gribskov - 11. januar 2017 kl. 14:17 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et brugerråd med borgere, repræsentanter fra Gribskov Kommune, Ældrerådet og Det Danske Madhus skal være med til at sikre, at de ældre får sund og nærende mad, der vækker appetitten.

Det er, ifølge pressemeddelelse fra Gribskov Kommune, en af konsekvenserne af et møde mellem kommunen og leverandøren af ældremad, Det Danske Madhus, oven på den omdiskuterede sag om en nytårsret med kålpølse og grønlangkål, der begyndte med et billede på Facebook og endte i de landsdækkende medier.

Brugerrådet skal være med til at sikre, at de ældre, der er visiteret til kommunens madordning, får en god madoplevelse hver gang og mødes en gang i kvartalet. Her skal de blandt andet evaluere kvaliteten af maden, vurdere, om det er behov for nye retter, om Det Danske Madhus bør ændre i menuerne og generelt orientere hinanden om udviklingen på området.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgit Roswall (V) siger, at brugerrådet ikke skal ses som en kontrolinstans, men et forum, hvor parterne i fællesskab stræber efter, at borgerne får sund og nærende mad, som samtidig vækker deres appetit.

Rådet sammensættes af borgere, der skal virke som prøvesmagere, formanden for ældrerådet, kommunens ernæringskonsulen og leverandøren, Det Danske Madhus

Direktør i Det Danske Madhus, Henrik Solkjær, er meget tilfreds med, at brugerrådet igen kommer på banen.

Gribskov Kommune og Det Danske Madhus besluttede også, at borgerne fremover ikke modtager retten med kålpølsen, med mindre de konkret har bestilt den. Den er nemlig ikke lige så populær på Sjælland, som for eksempel i Sønderjylland.

- Vi vil forbedre menuen til nytårsaften. Her skal borgerne også kunne se på maden, at det er en festaften, lover Henrik Solkjær.