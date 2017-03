Kammeradvokaten er nu kommet med et notat i den omstridte byggesag fra Annisse. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: Notat: Byggeriet skal fortsætte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Notat: Byggeriet skal fortsætte

Gribskov - 06. marts 2017 kl. 22:21 Af Karl Erik Frederiksen og Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bygherren bør hurtigst muligt få tilladelse til at fortsætte byggeriet af et nyt enfamiliehus på adressen Kirkestræde 5 i Annisse.

Sådan udlægger borgmester Kim Valentin konklusionen i et responsum, som kommunens økonomiudvalg på et møde for en uge siden ønskede at få indhentet, fordi der havde været forskellige opfattelser af, om kommunens forvaltning begik en fejl, da den udstedte en byggetilladelse uden først at sende byggeriet i nabohøring. Den 9. december sidste år var det forvaltningens klare opfattelse, at den ikke havde begået en fejl, men få dage efter nåede kommunens egen chefjurist frem til, at kommunen formentlig havde begået en ulovlig fejl ved ikke at høre naboerne. Denne udmelding fik byrådets plan- og miljøudvalg til på et møde 9. januar at forlange byggeriet stoppet og til at sende byggeansøgningen i nabohøring.

- Nu siger kammeradvokaten, at Gribskov Kommune under ingen omstændigheder må undlade at give bygherren byggetilladelsen tilbage. Han siger også, at flere af de ting, som vi har sagt, at det kræver en dispensation fra lokalplanen og andre regler at få lov at bygge, ikke kræver nogen dispensation. Det drejer sig blandt andet om, hvor vidt det skal være muligt at have glaspartier i gavltrekanterne, om det skal være muligt at forsyne huset med alle de glaspartier, som bygherren har ønsket, siger Kim Valentin.

Som følge af Kammeradvokatens notat har byrådet valgt at sende byggesagen tilbage til plan-og miljøudvalget, som skal behandle sagen på mandag. Beslutningen blev uddybet, da spørgetidens sidste spørger tog ordet. Det var Flemming Møller, tidligere byrådsmedlem og nabo til byggeriet på Kirkestræde.

- Det vi er interesseret i, os der er mødt op, som tager den lokalbevarende plan meget seriøst og har et konkret forhold til den, er, hvordan er den videre proces bliver? Den skal tilbage i udvalget og hvad så? Det synes jeg, er afgørende for, hvordan vi skal agere og hvilke værktøjer vi skal tage i brug, til vi finder en løsning derude, sagde Flemming Møller.

Kim Valentin pegede på, at sagen ikke trækkes i langdrag.

- Økonomiudvalget har inviteret os selv med til mødet hos plan-og miljøudvalget. For at vi ikke spilder tiden, holder vi et fælles møde for at tage stilling til tingene. Hvad vi så ender med at beslutte, ved vi ikke på forhånd. Men det bilag, vi har fået fra kammeradvokaten er offentligt tilgængeligt for alle, og det er en del af sagen. Nu går der en uge, så alle kan få lov at læse det og give deres mening til kende, sagde Kim Valentin.