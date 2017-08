New York-pris på kontanter

Hvis man tager en tur til Tisvilde uden kontanter, kan det koste kassen. I hvert fald hvis man bruger byens eneste hæveautomat. Den er opsat af det internationale Euronets/ATM, og her koster det 30 kroner at hæve penge. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Prisen er den samme, som hvis man stod i New York, fordi maskinen er opstillet af et udenlandsk firma. Markedet for at opsætte automater er nemlig frit.