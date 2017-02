Nettos tagkonstruktion kan ikke bære tunge tegl

Supermarkedskæden Nettos sikkerhedskontrol har nu afsløret så alvorlige fejl ved tagkonstruktionen i Nettos butik i Blistrup, at Nettos ledelse i samråd med den tekniske afdeling besluttede at lukke butikken midlertidigt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I første omgang var det kun i tirsdags, at butikken skulle holdes lukket. Den åbnede derfor igen onsdag morgen - men kun i kort tid-. Da Nettos tekniske afdeling fik den undersøgt igen, blev det besluttet at lukke den igen.

Det var et kontroleftersyn i sidste uge, der afslørede fejlen. Torsdag gik et tagdækningsfirma i gang med at pille cementteglene ned fra en stor del af taget. Dermed forsvandt noget af presset på tagkonstruktionen, der var i fare for at kollapse. Når arbejdet med at rette de konstaterede fejl på konstruktionen er overstået vil teglene blive lagt på igen.