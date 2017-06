Et 31 meter langt og 1,80 meter højt hegn tager stadig havudsigten i Udsholt - nu skal det i retten. Billedet er taget den 5. juli 2016. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Nedrivning af hegn trækker i langdrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedrivning af hegn trækker i langdrag

Gribskov - 07. juni 2017 kl. 13:20 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor københavnsk advokat har klaget over en afgørelse i Gribskov Kommune. Det sker i et forsøg på at hindre, at han skal pille det 31 meter lange plankeværk ned, som blev sat op langs hans ejendom sidste sommer. Ejendommen ligger på Skrænten 7, Udsholt direkte til vandet. Hegnet står på toppen af en skrænt og er 1,80 meter højt. Advokaten fik den 2. juli 2016, umiddelbart efter, at arbejdet var påbegyndt i juli 2016, et påbud fra Gribskov Kommune om, at det er opført i strid med lokalplan 47.3 fra 1982.

Ejeren har klaget til planklagenævnet over afgørelsen. De behandler nu sagen.

- Jeg kender ikke tidshorisonten, siger Dorethe Pedersen, centerchef i Gribskov. Centerchefen mener dog, at behandlingen kan tage lang tid.

I planudvalget er der enighed om, at hegnet skal ned.

- Alle er enige om, at det skal pilles ned, siger formand for plan- og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff (k).

- Der ligger jo en lokalplan om, at der ikke må være hegn, og der er ingen dokumentation for, at der tidligere har været et lignende. Man kan ikke bare sætte et plankeværk op og tro, man får tilgivelse. Han havde fået afslaget, før han begyndte - men valgte at fortsætte.

Ved behandling i 2013 af lignende sag på Strandbakkevej 10 vedrørende nyt raftehegn langs ejendomsskel imod Udsholt Strandvej, blev der ikke meddelt dispensation fra lokalplanens regler om hegn.

Og flere hegn kan komme under lup:

Ejeren af Skrænten 7 fremsendte umiddelbart før behandling i Plan og Miljøudvalget den 09. januar i en email til udvalgets medlemmer fotos af fire andre ejendomme, hvor der var opsat faste hegn. Administrationen har anmodet ejer om oplysning om adresserne på de ejendomme, som han havde fotograferet. Når oplysningerne er modtaget, vil ejerne af de nævnte ejendomme blive kontaktet.

Ejendommen, som plankeværket skærmer for, blev en gang blev kaldt for Danmarks dyreste sommerhus og i 2012 udbudt til salg for 31 millioner kroner, men nedsat med 19 procent til 25 millioner kroner to år.

Der er omkring 50 meter mellem raftehegnsplaceringen ud mod Udsholt Strandvej og selve huset, som har adresse på den private vej Skrænten. Plankeværket står på en af de sidste strækninger langs Nordkysten, 800 meter, hvor det stadig er (var) muligt at få udsigten over havet.