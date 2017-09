Nedlagt posthus bliver nyt centrum for frivillige

Foreningerne i Gilleleje får nu et nyt foreningshus, efter at salget af Pyramiden og det gamle rådhus har gjort dem husvilde. Byrådet i Gribskov har nemlig besluttet, at det gamle posthus på Gilleleje Stationsvej kan blive nyt foreningshus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er rigtig mange foreninger, som får glæde af det her. De var tidligere organiseret omkring det gamle rådhus, og de fleste kigger nu på det gamle posthus. Nogle er små, andre er større. Det bliver et meget livligt hus, siger borgmesteren om beslutningen.

Den nye fremtid for posthuset vækker stor glæde hos Jette Brinch Nielsen, formand for foreningen Det Gamle Posthus.

- Vi er meget glade for det. Det er et af de sidste gamle flotte huse i Gilleleje helt tilbage fra 1910, og det ville være synd, hvis det skulle blive til lejligheder. Vi har ønsket os det her, for byen har ikke et medborgerhus, siger hun.