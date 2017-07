Sommerhusene i Gribskov Kommune er ifølge søgetjenesten Campaya.dk meget populære. Så populære, at der næsten er udsolgt. Foto: Christian Mikkelsen Foto: FOTO: Christian Mikkelsen(Mik.)

Send til din ven. X Artiklen: Næsten alle sommerhuse i Gribskov er udlejet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næsten alle sommerhuse i Gribskov er udlejet

Gribskov - 18. juli 2017 kl. 03:28 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ni ledige sommerhuse. Det er, hvad søgetjenesten Campaya.dk højest kan tilbyde af ledige sommerhuse i Gribskov Kommune i denne og næste uge. Det betyder, at 98,41 procent af de 562 sommerhuse, som tjenesten udbyder, er udlejet.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder Jesper Kamp Kruse.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Campaya.dk er en søgetjeneste, der samarbejder med flere udlejningsbureauer som Novasol og Dansommer og derved samler store dele af sommerhusmarkedet, så interesserede lejere kan nøjes med at søge ét sted.

Flere indtægter

For Gribskov Kommune betyder flere sommerhusgæster, at der kommer flere indtægter, samt at der kommer mere liv i byerne.

- Jo flere mennesker der kommer, jo flere indtægter kommer der til hele området. Man siger, at et udlejet sommerhus giver 300.000 kroner i området af afledte indtægter. Det er rigtigt godt for et område, men det er også rigtigt godt for Danmark som turismenation, at vi får opbygget et brand. Når folk har været på ferie i Gribskov, får I en styrket fortælling om, hvem I er, og de tager de historier med hjem og fortæller om dem, forklarer kommunikationsmedarbejderen, der mener, at sommerhuset bliver mere populært som feriemål.

- Sommerhuse er meget efterspurgt, for det er hyggeligt, og man kommer ned i gear. Det skaber en speciel måde at være sammen på, når man er i et sommerhus. Det er mere hjemligt frem for at være på for eksempel hotel, hvor det hele kører på skinner.

Visit Nordsjællands bureauleder i Gribskov Mette Schjønning er glad for den populære udlejning:

- Det er jo dejligt, at der kommer mange herop, og at folk kommer og oplever de mange gode ting, vi har. Mange butikker nyder godt af det. Det er en turistkommune, så det betyder meget, at folk kommer og besøger, fortæller hun.