Det er denne episode ved stationspladsen i Helsinge, som nu kører ved Helsingør Ret. Tøj som det, der ses på billedet her, blev ved en ransagning samme aften fundet i en lejlighed på Østergade 32 i Helsinge sammen med blandt andet bats, hvor der var DNA, som med meget høj sandsynlighed stammer fra de tiltalte.Foto: Karl Erik Frederiksen

Nægter sig skyldige i overfald

Gribskov - 19. august 2017 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge mænd med formodet tilhør til Bandidos nægter sig skyldige i overfaldsforsøg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg ser en ung mand, der løber ud foran en bil, så kommer to mænd løbende med baseball-bats i hånden. Jeg tænkte: De skal nok ikke kun nå bussen.

Sådan sagde et kvindeligt vidne ved retten i Helsingør fredag om en episode, som fandt sted i Helsinge på stationspladsen den 5. april i år.

Tre øjenvidner afgav forklaring i retten, hvor også tre unge mænd var til stede. De to er tiltalt for forsøg på vold af særlig brutal karakter, og alle for besiddelse af våben og hash.

To af de unge mænd havde forud for afhøringerne nægtet sig skyldige i at have forfulgt en anden tværs over stationspladsen i Helsinge med hævede bats, og de store tatoveringer i hoved og på arme dækket af hætter.

Politiet foretog samme aften ransagning i Østergade 32. Her fandt de en pistol af mærket Walther PPK samt patroner, sværd, knive og flere bats. Desuden 800 gram hash.

Batsene havde han købt på et kræmmermarked, forklarede lejligheden lejer, fordi han tidligere har været i konflikt og føler sig truet. DNA spor fra batsene peger »med den højest mulige sandsynlighed« mod, at de to tiltalte for overfaldsforsøget har haft dem i hænderne.

Lejlighedens beboer havde de to tiltalte på besøg, da politiet kom til stede. De lavede mørbradbøf - som den anklagede ikke havde været med ude at købe ind til, da han havde fodlænke.

Lejlighedens lejer nægtede i øvrigt at være prospekt for Bandidos. Han havde et klistermærke på sin telefon med »Suppert your Local Bandidos«, som han ikke mente, der burde lægges noget i.

Politiet kæder episoden i april sammen med en konflikt mellem bander i Helsinge, i dette tilfælde Bandidos og Gremium. De tre anklagede skulle være tilknyttet Bandidos. Den overfaldne, der skulle have været i retten, men ikke kom, er, ifølge politiets vurdering, tilknyttet Gremium.

Sagen fortsætter fredag i næste uge.

Læs meget mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag