Usikre tider på Munkeruphus. Foto: Thomas Arnbo. Foto: Thomas Arnbo

Munkeruphus er stadig stækket

Gribskov - 16. februar 2017 kl. 10:06 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi føler os lidt som en fugl, der netop skulle til at lette - og nu har fået skåret sine vinger af.

Sådan lyder det fra direktør på Munkeruphus, Line Kjær, der tillige er kunstnerisk leder af det fredede udstillingssted.

Munkeruphus blev i forbindelse med budgettet skåret fra en mio kroner i kommunalt tilskud til 250.000 kr. Byrådet gav efterfølgende hinanden håndslag på, at man skulle finde en økonomisk løsning. På et møde i kultur- og idrætsudvalget har et flertal netop sagt ja til yderligere 250.000 til stedet - som altså stadig mangler en halv mio. i forhold til det, der var stillet i udsigt i det oprindelige budget.

- Det er dybt ulykkeligt for os, for vi har jo lagt planer to år frem i tiden og det er helt uacceptabelt og svært at håndtere, siger Line Kjær.

- Vi havde planer, men nu sadler vi om og vi er nødt til at reducere vores aktiviteter for 2017. Det er svært at økonomistyre så stort et sted, når man ikke ved, hvad man kan regne med, og det gør vi ikke.

Ifølge lederen dækker kommunens tilskud på en halv mio årligt samt en kulturkontrakt på 375.000 kroner ikke de faste driftsomkostninger. Disse er vedligehold, rengøring, lønninger, varme mm.

De »nye« 250.000 bevilliges med henblik på, at Munkeruphus kan søge fondsmidler.

- Men det afgørende for fondsstøtte til udstillinger er, at basisdriften er dækket ind af kommunen. Og det er den ikke nu, siger Line Kjær.

- Vi er meget kede af, at der ikke er en afklaring. Vi har oplevet meget stor opbakning hos besøgende og kunstnere, fonde og borgere, der er chokerede over, at det her er sket. Som en tyv om natten. Vi er i gang med at højne og professionalisere stedet - men mister nu midlerne og det bremser os. I 2016 havde vi cirka 40 procent flere besøgende - det er det værst tænkelige tidspunkt, dette sker på, når vi var godt på vej til at udvikle stedet og finde nye indtjeningsmuligheder. Med en halv million mindre er vi ilde stedt. Men vi vil selvfølgelig kæmpe med næb og kløer.

De ca 10.000 besøgende inkluderer alle gæster, også ikke-betalende gæster for eksempel »Venner« og besøgende til parken.

Flere indtægter

Et flertal i kultur- og idrætsudvalget stemte for de 250.000, mens Sisse Krøll Willemoes, nytgribskov, begærede sagen i byrådet.

Borgmester Kim Valentin, V, erkender, at de oprindeligt afsatte 250.000 nok ikke var tilstrækkeligt.

- Jeg mener, at Munkeruphus godt er klar over, vi ikke kan skaffe en million - men vi skal sikre et fast niveau, siger borgmester Kim Valentin.

- Vi skal kigge på besøgstallet - og de skal nok regne med, at de skal have flere besøgende og så kan de få mere støtte - men det står for min egen regning. De er blevet skåret med halvdelen, men vi har sikret dem i fire år. 250.000 ekstra er måske lidt for lavt - det skal vi have kigget på - men så skal vi også kigge på udviklingsplanerne for, hvor mange besøgende, der er.

Ikke alle gæster igennem tælleapparatet er betalende, ifølge borgmesteren drejer det sig ca om halvdelen.

- Man må sætte tæring efter næring. Munkeruphus kan nogen ting, og vi skal finde et niveau, hvor vi kan være med. Og det er ikke en million. Måske kan Munkeruphus kigge på højere kontingenter for medlemmer? De betaler, såvidt jeg ved, omkring 200 kr, hvor man betaler 1500 i en fodboldklub. Entreindtægter kan også sættes op. De er nødt til at arbejde med indtægterne, men jeg er sikker på, de finder en løsning.

Borgmesteren erkender, at det er et spørgsmål om prioritering, da der er kommet flere udgifter på budgettet. Kommunens betaler blandt andet to millioner årligt til den nye Kulturhavn. Det er blandt andet leje til bibliotek og museum, samt penge til udarbejdelse af nye museumsplaner i havnebyen.

- Og de penge skal findes et sted - der sker en omprioritering, men jeg mener absolut, at Munkeruphus skal bevares.

Hvis Munkeruphus må smide håndklædet i ringen, går huset tilbage til Gribskov Kommune, der er den formelle ejer af stedet og som har pligt til at vedligeholde stedet med den store park.

mikk