I et hus i Nygade i Helsinge tvang indehaverne en prostitueret kvinde til at slå sit eget barn med en grydeske, forklarede hun i retten. Foto: Karl Erik Frederiksen

Mor blev tvunget til at slå sit barn

Når han ikke ville spise den mad, der blev serveret, blev han tvunget til at sutte en hund på patterne og mellem dens ben. Og hvis han spildte noget af den havregrød, der blev serveret for ham, når han blev holdt indespærret i et udhus, skulle han slikke det op fra betongulvet. Andre gange, når han skulle straffes, blev hand sendt ud i køkkenet for at vælge den grydeske, der skulle bruges til at slå ham med.