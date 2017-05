Se billedserie Nina Hansen og Eyvind Brandholt Thomsen - nyder roen på deres faste campingplads. Foto: Karl Erik Frederiksen

Moderne campingplads genåbnet ved Nordkysten

Gribskov - 26. maj 2017 kl. 09:52 Af Karl Erik Frederiksen

Roen sænker sig over Nina Hansen og Eyvind Brandholt Thomsen, når de kommer bort fra byen og ud til campingvognen på Bregnerødvej ved Gilleleje. Her er de nye ejere af campingpladsen, der nu hedder Gilleleje Camping og Feriecenter, Helle og Jacob Lund, nået så langt med renoveringen af den gamle campingplads, at de kan tage mod de mange campister, som har savnet en moderne og tidsvarende campingplads i området.

- Så snart vi kører ind på pladsen, mærker vi freden og roen. Det er her, vi slapper af i både krop og sjæl. Det vil vi ikke undvære, siger Nina Hansen og Eyvind Brandholt Thomsen til Frederiksborg Amts Avis.

I mere end 16 år har de i jævnligt taget turen fra ydre Østerbro, hvor de bor til daglig, og til Gilleleje Camping, der ligger på Bregnerødvej 2,5 kilometer syd for Gilleleje Havn.

Det har de gjort, selv om det gennem flere år har været udfordringer ved at komme op til campingvognen, som de har haft stående på samme sted alle årene. De fik nemlig pladsen netop, som man begyndte at kunne se, at hele campingpladsen begyndte at gro til, og at den tidligere ejer begyndte at blive for syg til at passe den.

- Det betød også, at flere og flere personer, som ikke hører til på en campingplads, begyndte at flytte ind i gamle faldefærdige campingvogne. Der kom flere og flere af dem. Nogle var narkomaner og alkoholikere, andre vel bare boligløse, men det var kommunen, som sendte dem herud og betalte deres husleje. Det skete, at de kom lidt for tæt på, men så jagede vi dem bare bort. Trods det har vi altid elsket at komme her, siger de.

- Nu har vi fulgt, hvordan de nye ejere har slidt for at sætte pladsen i stand. I begyndelsen var vi bange for, at den vil blive alt for åben, fordi de fjernede så mange træer og buske. Men nu kan vi se, at det var det helt rigtige at gøre. Pladsen er næsten ikke til at kende igen, og vi glæder os nu endnu mere end tidligere til at komme her igen, siger de.

Helle og Jacob Lund overtog pladsen i foråret sidste år og gik straks i gang med at rydde op, fælde træer og vælte faldefærdige bygninger. Da de overtog pladsen var det stort set kun toiletterne, som virkede - og så skulle man endda være heldig. Til gengæld var der et liv af personer, som ikke var så meget for at opgive deres navne, og et stort antal campingvogne, som enten var forladte eller blev brugt som nødboliger.

- Vi troede, at vi kunne finde ejerne til de fleste campingvogne, men vi nåede op på i alt 42 campingvogne, som ingen ville kendes ved, og som nu er kørt bort, siger Helle Lund.

Fra gammel tid har campingpladsen haft i alt 145 pladser med indlagt strøm til campingvogne og autocampere. Det har dog kun været en mindre del af dette antal, som de seneste år har kunnet anvendes, fordi arealet var groet til.

De nedgravede el-kabler til pladserne er stort set det eneste. Den gamle toiletbygning er fjernet. I stedet er der kommet en ny med masser af toiletter og bruserum til mænd, kvinder, familier og handicappede samt køkken og vaskeri.

Hovedbygningen, hvor den tidligere lejrchef og indehaver boede, er nu totalt renoveret, så den udover at være bolig for den ny ejer, kan bruges som reception og butik.

Inde på gårdspladsen var der tidligere en bygning, som både rummede en butik og en reception. Den er nu fjernet helt. I stedet står der nu over det gamle fundament et stort telt.

- Den gamle bygning kunne slet ikke bruges. Taget var for eksempel braset helt sammen. Nu vil vi i stedet opføre en ny stor bygning, som også klan bruges som selskabslokale uden for højsæsonen, siger Helle Lund.

- Vi ligger dejlig tæt på Nordsjællands Golfcenter og dets restaurant Passebækgård. Det tror vi kan give en synergieffekt. Vi har allerede haft de første golfspillere boende, og vi forventer at få endnu flere fremover, siger Helle Lund.

På Nordsjællands Golfcenter ser man samme mulighed for en synenergi. Centeret er derfor i øjeblikket ved at anlægge en i alt 160 meter lang sti fra campingpladsen og tværs over golfbanen til Passebækgaard, så færdslen mellem de to steder ikke ødelægger græsset på golfbanen.

Gilleleje Camping og Feriecenter er med i organisationen DK-Camp, som har 300 tilsluttede pladser i Danmark. Organisationen har det første år med nye ejere tildelt pladsen tre ud af i alt fem stjerner.

- Men her i begyndelsen vil vi kun reklamere med to stjerner. Hvis vi kalder os tre-stjernede vil gæsterne begynde at forlange et serviceniveau, som vi ikke føler, at vi kan leve op til endnu, siger Helle Lund, til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om genåbningen.