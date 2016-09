Der blev sat fokus på jobcenterets indsats for at rekruttere medarbejdere til lokale virksomheder, da der var ministerbesøg. Fra venstre er det medlem af Arbejdsmarkedsudvalget Jørgen Simonsen (V), centerchef Peter Olsen, folketingspolitiker Hans Andersen (V), formand for Arbejdsmarkedsudvalget Lone Møller (S), beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen (V) samt borgmester Kim Valentin (V): Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Minister roser jobcenter

Gribskov - 21. september 2016 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes for Jobcenter Gribskov at hjælpe 120 borgere i ordinært arbejde i årets første otte måneder - hvilket er tæt på en fordobling fra 2015. Det er sket ved at styrke samarbejdet mellem jobcentret og virksomheder, hvor jobcentret eksempelvis hjælper med rekruttering. Og den succes blev beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) indviet i, da han i går var på besøg i Jobcenter Gribskov samt hos virksomheden Wisecon.

- Det var givende at høre om virksomhedskontakten, og det er fascinerende at opleve, at et bredt politisk spektrum og erhvervslivet kan se sig selv i det, der foregår på jobcenteret, så det ikke bliver en lukket institution, men tager afsæt i kontakten til erhvervslivet og bruger det som et fundament til at få folk i arbejde. Det er det, det hele drejer sig om, siger han.

- Beskæftigelsespolitikken i dag er mere evidensbaseret end det er set nogensinde før, og der er sket en udvikling uafhængigt af, hvem der har været i regering, som gør, at vi bygger på evidens. Vi ved, hvad der virker, og hvad der ikke virker - og derfor sætter jeg fokus på at få input fra kommunerne, siger ministeren.

Fortsat udfordringer

Et af de problemer, der fortsat skal tages fat på i Gribskov, er en kobling mellem at skaffe arbejdskraft til virksomhederne og få unge og flygtninge i job, lyder det fra borgmester Kim Valentin (V).

- Problemet er, at der er lav arbejdsløshed og virksomhederne mangler arbejdskraft, mens vi også har problemer med at få unge ind i de rigtige job, ligesom vi har en del flygtninge, der skal i arbejde. Som eksempel er det et fokusområde, at vi får sprogundervisningen til flygtninge ud på virksomhederne - for det er der, man lærer sprog bedst, siger Kim Valentin