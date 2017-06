Medina og Mads Langer til Musik i Lejet

Det samlede program for sommerens festival Musik i Lejet i Tisvildeleje er klar. Programmet har længe være undervejs, men nu udløses den sidste spænding for festivalen, der for længst er udsolgt.

Mew, Whomadewho, Suspekt, Karl William, Astrid s (no), Raye (uk), R.lum.r (us) Thomas Dybdahl (no), Mads Langer, Alma (f), Av av av, Bisse, Medina, Folkeklubben, Lord Siva, Choir of young Believers, Communions, Blondage, Irah, liima, The Entrepreneurs, Pede b & dj noize, Soleima, Katinka, Simon Dokkedal, Kenton slash demon (dj), Gents, Blue foundation, Vinnie Who (dj), Franske Piger, Silvester, School of x, Jonah Blacksmith, Skammens Vogn, D/troit, Tuesday night brass Band, Fribytterdrømme, Lydmor, Code Walk, Leif Sylvester & friends