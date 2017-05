Se billedserie Frederik Pålsson får kyndig instruktion af Nicklas Rosenheld. Foto: Karl Erik Frederiksen

Masser af muligheder for jobs til unge

Gribskov - 19. maj 2017 kl. 20:56 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er en del af lokalsamfundet, og vi vil sende det signal til elever og skoler, at der er en række fag, som ikke kan få kvalificeret arbejdskraft nok. Vi kan være et godt tilbud, også hvis man er lidt skoletræt og trænger til at lave noget andet, lyder det fra direktøren Mogens Kruse Pedersen, da han fredag formiddag byder 160 unge velkommen på entreprenørvirksomheden Nordkysten A/S ved Gilleleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her har de uge mulighed for at blive entreprenører for en dag, og her kan de få oplysninger om de fire erhvervsuddannelser, som man kan få på virksomheden: Maskinfører, mekaniker, anlægsstruktør og kontorassistent

- Man behøver ikke at vide, hvad man vil uddanne sig til, når man begynder her. Vi tilbyder en form for praktik, hvor man uden at have uddannelsen kan prøve de forskellige typer arbejde. Faktisk, er det sådan at mange af vores entreprenører er startet på den måde og har fået deres uddannelse som voksenlærlinge. Der er også nogle af dem, der er startet i praktik, som senere er begyndt at læse til ingeniør.

- Det eneste, vi forventer, er, at man er mødestabil, og at man lader sin mobiltelefon blive lommen, mens man er på arbejde. Man skal også kunne læse, for det meste af vores kommunikation foregår på tablets. Hvis man er ordblind eller har læsebesvær skal man ikke være bange for at søge arbejde. Vi tilbyder også interne læsekurser, siger han.

De unge, der er mødt op, kommer fra produktionsskolerne i Frederiksværk og Helsinge, modtageklasserne for flygtninge i Gribskov Kommune samt fra nærliggende folkeskoler. Forslaget om at lave sådan en uddannelsesdag kommer fra nogle af virksomhedens i alt 250 medarbejdere, som også mærker, at det kan være svært at rekruttere nye medarbejdere, når der er behov for det.

En af dem, der prøver kræfter i de små gravemaskiner, er 17-årige Mohamad Said, der går i en af Gribskov Kommunes modtageklasser for udlændinge, og som nu har boet i Danmark i tre år.

- Jeg synes, der er rart at prøve, om det her kan være noget for mig. Jeg er endnu ikke blevet introduceret for andre muligheder. Jeg kan godt forestille mig, at det er fremtiden for mig, hvis ikke jeg begynder at læse. Foreløbig skal jeg finde ud af, om jeg søge optagelse i gymnasiet, siger han.

Den administrerende direktør Frank Schou Kruseer glad for, at de mange unge er tilfredse med arrangementet.

- Det er svært at få arbejdskraft i Nordsjælland. Tidligere boede næsten alle vores ansatte i lokalområdet, men nu er det rundt regnet hver anden af de 250 ansatte, som bor i Syd- og Midtsjælland, siger han.

Vi håber, at flere unge vil tage mod vores tilbud om længerevarende praktik, så de prøver forskellige sider af vores arbejde. På den måde kan de selv forme deres uddannelse. For os er der den gevinst, at de ansatte, som selv har bygget deres uddannelse op, også er de mest trofaste. De skifter ikke arbejdsplads så hyppigt som andre, siger Frank Schou Kruse til Frederiksborg Amts Avis..