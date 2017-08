Maria fra Helsinge skal turnere i Kina

Hun er opvokset i Aarhus, men er hele sin barndom kommet i Helsinge, hvor hendes storesøster boede. 9. klasse har hun også taget i byen på Bjørnehøjskolen, og for et år siden flyttede hun efter ti år i København til Helsinge med sin kæreste, Jacob.

- Vi havde hørt fra andre, at i Kina sidder de ned til koncerter, og at de ikke klapper eller synger med. Men vores fordomme blev fuldstændig dræbt, uddyber hun.

Da M.E.T.A kom hjem fra forårsturnéen i Kina, blev de kontaktet et en producer, der også har et band, der promoverer sig i Kina. Han ville have duoen med på turné sammen med sit band, The Glamour Manifesto. Det vil sige, at de 23 koncerter bliver dobbeltkoncerter med begge bands, og de skal køre over 8000 kilometer rundt i Kina i en minibus.