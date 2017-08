Mange indbrud i weekenden

En villa på Poppelvej i Helsinge har mellem lørdag klokken 10.00 og søndag klokken 10.00 fået opbrudt et vindue til et værelse. Både skuffer og skabe er blevet gennemrodet, og det er endnu ikke opgjort, hvad der er blevet stjålet, oplyser Nordsjællands Politi. Mellem fredag klokken 15.00 og søndag klokken 15.00 har en villa på Nordre Parkvej ligeledes haft ubudne gæster. Et vindue er brudt op, og alt er blevet gennemrodet. Det er endnu ikke opgjort, hvad der er stjålet, oplyser Nordsjællands Politi.

Kirkebådsvej har i weekenden været udsat for to indbrud. Det ene skete mellem torsdag klokken 14.00 og søndag klokken 21.00, hvor et soveværelsesvindue er blevet brudt op med et koben. Det er dog ikke opgjort, hvad der er stjålet endnu. Det andet skete fredag mellem klokken 17.00 og 21.50, hvor tyven(e) har opbrudt et vindue og gennemrodet huset. Der er ikke opgjort endeligt for, hvad der er blevet stjålet.