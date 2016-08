En mandlig bilist blev stoppet uden kørerkort og forsøgte at udgive sig for at være sin bror. Foto: Kenn Thomsen

Mand ville sende aben videre til bror

Gribskov: Da en 35-årig mandlig bilist blev stoppet af politiet uden kørekort i Græsted Hovedgade, forsøgte han at udgive sig for at være sin bror, oplyser Nordsjællands Politi.

Patruljen, der stoppede manden, fandt hans opførsel mistænkelig, så de stillede ham opklarende spørgsmål om, hvem han var og kunne til sidst konstatere, at han ikke var den, han udgav sig for. Derfor kan han nu se frem til ikke kun at blive sigtet for kørsel uden kørekort men også for falsk anklage og bevisforvanskelse.