Mand savnes: Eftersøgning indstillet

En redningshelikopter og patruljebåde på vandet har fredag eftermiddag ledt efter en 65-årig mand, hvis tøj og identitetspapirer er blevet fundet på stranden i Liseleje ved N. R. Olsens Vej.

Der er søgt i et område på fem sømil langs kysten på hver side blandt andet ud for Smidstrup Strand, men uden resultat.

Området, hvor tøjet blev fundet, er kendt som et nudistområde, og den 65-åriges venner har fortalt, at han godt kunne lide at tage dertil for at bade og gå rundt uden tøj på. Det vides derfor ikke, om han er i vandet eller oppe på land, men da man ikke kunne se nogen personer i nærheden af tøjbunken, så blev eftersøgningen sat i værk.

Fredag eftermiddag ved 16-tiden blev eftersøgningen indstillet igen.