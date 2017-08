Se billedserie Paneldebatten på Esrum Kloster til lørdagens høstfestival sluttede med en klar konklusion om skabelse af et nordsjællandsk folkemøde om mad. Foto: Niels J. Larsen

Mad skal brande Nordsjælland

Gribskov - 28. august 2017 kl. 04:59 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kongernes Nordsjælland skal have et Madens Folkemøde. Som pendant til politikernes årlige træf på Bornholm og andre nyopståede initiativer for at sætte fokus på særlige områder.

Skabelsen af et folkemøde var konklusionen på en paneldebat om fødevarer i forbindelse med Høstfestivalen på Esrum Kloster. Og initiativet skal realiseres snarest.

- Det kan ikke vente fem år. Vi skal på nu i forbindelse med nationalparken Kongernes Nordsjælland. Vi snakker og snakker og handler for lidt, var den kontakte melding fra direktør i Visit Nordsjælland Annette Sørensen.

Hun opfordrede samtidig kraftigt de lokale fødevareproducenter til at organisere sig bedre og begynde at arbejde sammen.

- Forbrugerne er fuldstændig ligeglade med kommunegrænser. Vi skal skabe en profil, der kan få gastro-turister til at Nordsjælland. De, som kommer her, har penge med, sagde Annette Sørensen og konstaterede samtidig, at de lokale fødevarerleverandører producerer for lidt til at dække efterspørgslen.

Esrum Kloster vil gerne lægge faciliteter til et fremtidigt folkemøde for at brande nordsjællandske fødevarer.

- Det gør vi meget gerne, siger publikumschef Helle Simonsen.

