Lokalt mesterskab opgives på grund af manglende opbakning

I denne aldersklasse gælder det om at være med. De skal ikke gå op i om de er bedre eller dårligere end andre til at spille fodbold, siger formanden for Vejby Tisvilde Fodbold, Allan Thoft Jensen, til Frederiksborg Amts Avis om baggrunden for, at der ved årets Gribskov Cup i indendørs fodbold, der blev afviklet i Vejbyhallen i weekenden, ikke blev talt point eller uddelt 2., 3. og 4. præmier til de dystende hold i mikroput-rækkerne. Alle spillerne, der er født i henholdsvis 2011 og 2010, fik nemlig efter afslutningen hver hængt en guldmedalje om halsen.

- Noget tyder på, at fodboldspillerne søger til de store klubber, fx Helsinge og Gilleleje, men i de store klubber er interessen for dette lokale stævne ikke stor. Derfor er det sandsynligvis sidste gang, at vi forsøger at lave en Gribskov Cup i indendørs fodbold for alle aldersklasser og for hele kommunen. Vi vil fortsat lave noget, der kan stimulere fællesskabet omkring fodbold, men først og fremmest for børn og unge. Lige nu snakker vi om næste gang at indbyde til et åbent stævne, hvor klubber i andre kommuner også kan deltage. Vi vil hellere bruge kræfterne på at lave stævner for dem, der vil være med, end et stævne, som ikke får den opbakning, som vi havde forventet, siger Allan Thoft Jensen til Frederiksborg Amts Avis.