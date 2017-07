Se billedserie Søen kan blive en del af et rekreativt aktivitetsområde, mener Ulrich Vedelskov og Henny Green. Foto: Karl Erik Frederiksen

Lergrav som fiskeparadis

Gribskov - 11. juli 2017 kl. 02:27 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er denne sommer hevet adskillige store regnbue- og guldørreder op fra Lergravssøen i Dronningmølle, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ved skoleferiens start åbnede den som put and take fiskeparadis. Siden har der hver dag siddet eller stået børn og voksne ved søbredden eller ude på en af de fem fiskeplatforme, der er lavet i vandet.

Deres glæde over at få bid deles af bestyrelsen i Borgerforening for Dronningmølle og Omegn. Overskuddet fra salget af fiskekort går nemlig til borgerforeningen, som blandt andet bruger pengene til arrangementer for børn og voksne samt til pasningen af det naturområde, som borgerforeningen har stået i spidsen for at få skabt i og omkring søen, siden den ved et mageskifte med Naturstyrelsen blev overtaget af Gribskov Kommune i 2012.

En af dem, der har fulgt med i borgerforeningens arbejde for at få gjort søområdet til en rekrativ zone, er Ulrich Vedelskov. Han er indehaver af butikken Vild Med Dyr, der ligger cirka 200 meter fra søen. Det er ham, der fik idéen til at omdanne søen til put and take-fiskeri.

- Jeg har fisket i søen lige siden, at jeg flyttede til Dronningmølle-området for 20 år siden. Søen har altid haft maser af aborrer, gedder og skaller, og da vandet er meget rent, tænkte jeg, at den også kunne være god til ørreder, siger Ulrich Vedelskov.

Da han havde undersøgt mulighederne mere grundigt, gik han til Gribskov Kommune med sine planer. Her var der straks opbakning.

- Vi vil helst have, at driften af søen holdes på lokale hænder. Det fiskeri, som nu er muligt, passer ind i vores planer om at gøre søen til en del af et større rekreativt aktivitetsområde ved indgangen til nationalparken Kongernes Nordsjælland, siger borgerforeningens formand Henny Green.

- Søen ligger jo kun få meter fra badestranden, der har blåt flag, og lige op til en stor parkeringsplads. Her vil man for eksempel kunne lave faciliteter for blandt andet surfere og kajakroere. Den idé vil vi gå videre med, når vi har set, hvordan det går med fiskeriet, siger hun.

Alle der vil prøve lykken i søen skal købe fiskekort hos Ulrich Vedelskov i butikken Vild Med Dyr. Det er også ham, der sørger for at sætte nye fisk ud i vandet efterhånden som den udsatte bestand bliver fanget. I første omgang blev der udsat cirka 200 ørreder på mellem ét og fem kilo - eller i alt 360 kilo fisk.

- Vi holder os inden for den anbefaling vi har fået fra DTU Aqua (Institut for Akvatiske Ressourcer på Danmarks Tekniske Universitet, red.) er kommet med. Her siger man, at der i søen højst må sættes 400 kilo fisk ud, siger Ulrich Vedelskov til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om søen.