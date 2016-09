Natasha Enetoft, der her ses i legestuens nuværende lokaler i Toftehallen, glæder sig over det nye forslag fra administrationen. Foto: Camilla Nissen.

Legestue kan flytte ind hos børnehave

Gribskov - 13. september 2016 kl. 10:46 Af Camilla Nissen

En ny mulighed er nu i spil for den private legestue Haletudserne, som i tre år har holdt til i Toftehallen. Hallen skal ombygges til kampsportcenter, men haletudserne har hele tiden ønsket at blive i Toftehallen og argumenteret for, at det var muligt at dele lokalerne med kampsporten. Til gengæld har kampsportforeningerne ønsket at få hallen for sig selv med ønske om at gøre det til et elitemiljø, dedikeret til kampsport. Og nu ser det ud til, at legestuen kan flytte til lokaler i Annisse Børnehus. Den løsning skal Kultur-og Idrætsudvalget tage stilling til tirsdag.

Natasha Enetoft, repræsentant for legestuen, er positiv over for det nye tilbud om lokaler, som hun er blevet vist rundt i.

- Jeg synes, at en placering af legestuen i forbindelse med en børnehave er en god ting, og en god løsning både for børnene og kampsporten, som har nogle visioner, de gerne vil fuldføre. Jeg tror på, at det bliver godt for legestuen, og jeg synes, at administrationen har været lydhør og fundet nogle rammer, der er bygget til børn, og hvor de har taget højde for, at vi er så mange brugere, som vi er. Så vi er ikke kede af det - vi kommer kun til at mangle en hal, men så må vi finde alternativer til det, siger Natasha Enetoft, som også vurderer, det kan få en positiv betydning for børnehaven.

- Så vil man som forælder måske få med i overvejelserne, om ens barn skal gå derude. Man kan godt have en illusion om, at Annisse ligger langt væk, men man vil finde ud af, at sådan er det faktisk ikke, siger Natasha Enetoft.

Politikerne skal på mødet i dag vælge mellem to scenarier. I det første skal hallen bygges om, så Haletudserne fortsat kan være i kampsporthallen, som skal huse de fire foreninger Bushi Helsinge, Helsinge Taekwondo, Bokseteam Helsinge og Ramløse Judo og Jiu Jitsu. I scenarie 2 er Haletudserne ikke længere en del af Toftehallen, men i stedet flyttet ind i lokaler i Annisse Børnehus.

Det første scenarie koster 2.873.000 kroner, mens scenarie 2 koster 2.520.800 kroner.