Per Rydstrøm er tovholder på det team af syv jægere, der regulerer rågebestandene for Gilleleje Jagtforening. De seneste dage har det været vanskeligt at skyde, da regnen løber ned i sigtet.

Larmende fugle bliver til ragout

Råger larmer, sviner og når de slår sig ned nær bebyggelse, kan de være en virkelig plage.

Det har udstillingsstedet Munkeruphus måtte sande gennem flere år - og netop i disse dage lægger Per Rydstrøm og hans gruppe af jægere sidste skud i bøssen for at holde rågekolonien på et tåleligt niveau. Mågerne larmer, men også deres klatter er en kilde til svineri.

- De er et stort problem - også for vores naboer, der bliver vækket tidligt om morgenen af larmen, siger kunstnerisk leder på Munkeruphus, Line Kjær.

- Vi er glade for, der sker en regulering, men naturen skal selvfølgelig også have lov at være her.

Frivillig indsats

Råger er fredede fugle og der må derfor kun skydes unger indenfor en begrænset periode - i dette tilfælde fra starten af maj til den 16. juni.

- Ved Munkeruphus er der i omegnen af 40-50 reder i dag. Det er nok lidt mindre end for nogle år siden, hvor kolonien var mellem 70 og 80 aktive, fortæller Per Rydstrøm, der er medlem af bestyrelsen for Gilleleje Jagtforening.

- Men der sker tit det, at når man forstyrrer meget, begynder de at flytte og etablere reder andre stedet. For eksempel på F.L. Smidt grunden. Man fjerner problemet et sted, men så opstår det ofte et andet.

Jægerne, der skyder rågeunger, gør det som en frivillig indsats på bestilling fra Gribskov Kommune, der får tilladelsen fra Naturstyrelsen.

Når rågeungerne dratter ned, går de ofte videre i den sorte gryde eller til hundene. Jægerne får ikke løn og skal selv afholde ammunition, transport og så videre i forbindelse med opgaven - men de får altså bytte, som de kan bruge i apporteringstræning af deres hunde, og de får lidt godt til gryden.

- Råger smager rigtig godt. Jeg skærer brystkødet af og laver en gang vildtragout med perleløg og løse ris. Der er selvfølgelig ikke så meget kød på ungerne, men når man har 15-20 stykker bliver det til noget, siger Per Rydstrøm.

Per Rydstrøm og de øvrige rågejægere er fra Gilleleje Jagtforening.

Der skydes i øvrigt, ifølge Naturstyrelsens tal, omkring 90.00-110.000 råger årligt.