Se billedserie Katrine de Waal er en af de nyuddanede ambassadører for Vild Mad. På Esrum Kloster lærer hun andre at sanke. Foto: Kristina Bille

Lær at sanke på årets høstfestival

Gribskov - 22. august 2017 kl. 15:59 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

- Keep it simple. Det skal være enkelt.

Sådan sagde stjernekok Thorsten Schmidt igen og igen på et kursus for sankere. Thorsten Schmidt har for nylig åbnet en allerede storrost Ny nordisk Mad- restaurant i de lokaler, hvor tidligere Noma havde til hiuse.

Thorsten Schmidt er også en af dem, der har undervist i Vild Mad, et projekt som netop Noma-kokken René Redzepi er en del af. I Vild Mad regi er der nu uddannet 50 ambassadører på landsplan - og en af dem er Katrine de Waal fra Esrum Kloster.

Katrine de Waal har lært at sanke og at bruge det, der er lige under fødderne på os, på en nem måde - noget, hun kan give videre til klosterets besøgende og til sine kollegaer.

- For mig, der kommer fra byen har det også været en aha-oplevelse, siger således kollega Kristina Bille Nielsen.

- At der er andet end »bare« et grønt landskab«. At man kan anvende det - og at det ikke er mystisk eller svært.

Vi sidder ved et bord på den store gårdsplads foran Esrum Kloster. Det er august og netop nu bugner naturens spisekammer af en overflod af bær og nødder, der er lige til at plukke.

- For de fleste er det ikke mærkeligt at samle svampe. Men urter for eksempel - de fleste kender dem ikke eller de tænker, »ej sådan en brændenælde eller grønt hyldebær gider jeg ikke spise«, siger Katrine de Waal.

- Og det er ikke for at nedgøre brændenældesuppe, men den har vi måske spist nok af på spejderlejr... Du kan imidlertid i stedet tage frøene af brændenælderne, og riste dem i ovnen eller på en pande og så kan man drysse dem på mad. Det er let og lækkert.

Til sanketurene og den vilde mad er der udviklet en app, som hedder Vild mad.

- Den fungerer på den måde, at den er sæsonbestemt. Så når jeg står i en skov i august, eller på en strand, kan jeg gå ind og se: Hvad kan jeg finde - og hvordan kan det tilberedes? Og det er ikke til at tage fejl af. De giftige planter er simpelthen fravalgt.

I forbindelse med klosterets høstfestival denne weekend er der arrangeret mini-sanketure, hvor gæsterne kan komme med på en kort tur og finde mad i skoven. Hertil er der workshops, som viser, hvordan man tilbereder det sankede. I den ene workshop får man et kit, hvormed man kan lære at grille eller røge for eksempel den famøse brændenælde.

De sanketure, som der er smagsprøver på ved årets høstfestival, der løber af stablen den kommende weekend, vil senere på året blive afløst af nogle længere af slagsen, hvor gæsterne kommer omkring i landskabet.