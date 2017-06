Kvinder dømt for mishandling af lille dreng på bordel

Fredag har Retten i Helsingør idømt den ene kvinde tre års fængsel, mens den anden straffes med fængsel i to et halvt år samt en udvisning af Danmark med indrejseforbud i 12 år.

I over et år blev en lille dreng udsat for ydmygende behandling af to kvinder på et bordel i Helsinge. Han blev blandt andre uhyrligheder holdt indespærret og tvunget til at slikke på en hunds kønsdel.

Begge kvinder valgte på stedet at anke deres domme til Østre Landsret.

Ud over mishandlingen af drengen, som var otte år, da overgrebene mod ham begyndte, er de to kvinder dømt for menneskehandel. Offeret er drengens mor - en kvinde fra Thailand.

Hun kom i kløerne på de to kvinder i foråret 2015. Og herefter blev hun lejet ud til sexkunder.

Til at begynde med var der ifølge rettens dom ikke tale om menneskehandel, men rufferi. Ved årsskiftet 2016 havde udnyttelsen af kvinden dog en sådan karakter og havde stået på i så lang tid, at der ifølge retten var tale om menneskehandel.

- Dommen viser, at selv om man frivilligt er gået med til at være prostitueret, så kan der godt være tale om menneskehandel, fortæller anklager Margit Wegge.

Det var blandt andet i form af trusler mod den thailandske kvindes søn, at kvinden blev fastholdt i de nu dømte kvinders slaverilignende greb.

Og der var ikke bare tale om ord. Drengen led nemlig under voldsomme ydmygelser.

Han blev tvunget til at spise mad, han ikke kunne lide - herunder stærk chilisauce. Han blev slået, mens han var nøgen. Kvinderne brugte en grydeske og en paletkniv.

Derudover blev han tvunget til at gå i dametøj, mens han blev filmet. Han skulle også gå med ble. Ellers ville han blive slået med en kæp, til hans ben brækkede.

Gennem en hel måned blev han hver morgen tvunget til at løbe 50 omgange i haven. En af gangene blev han så anstrengt, at han fik næseblod.

På et tidspunkt i perioden blev drengen af den yngste kvinde tvunget til at slikke på en hunds kønsdele og die ved hundens brystvorte. Hvis ikke han gjorde det, ville han ikke få mad, og han ville få tæv.

Flere gange blev drengen også frihedsberøvet. Op mod to uger ad gangen blev han holdt lukket inde på et værelse. Og engang blev han låst inde i et skur i haven i to dage.

De dømte er en 35-årig dansk kvinde, og en 46-årig thailandsk kvinde. Sidstnævnte er udvist af Danmark med et indrejseforbud i 12 år.

Retten i Helsingør har bestemt, at de dømte kvinder skal være beskyttet af navneforbud frem til ankesagen.