Kulturhavn nomineret til projektpris

Gribskov - 27. juli 2017 kl. 11:20 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturhavn Gilleleje er nomineret til årets Projektpris 2017 af ejendomsbranchens fællesportal Estate Media.

Det skriver Kulturhavnen i en pressemeddelelse.

Alle kan være med til at kåre Kulturhavn Gilleleje som årets projekt 2017 ved at afgive stemme på internettet: http://estatemedia.dk/dk/estate-media-prisen/.

I begrundelsen for at nominere Kulturhavn Gilleleje hedder det bl.a., at det trods hårde odds i finanskrisen lykkedes Gilleleje Brugsforening som bygherre i samarbejde med engagerede frivillige ildsjæle at skabe opbakning hele vejen rundt til projektet.

Det fysiske omdrejningspunkt for Kulturhavnens mange aktiviteter er det fælles Kulturhus med sine koncert- og foredragssale, biograf, restaurant og cafe, bibliotek og udstillingssted.

Baggrunden for indstillingen er netop de mange lokale frivillige, der på forskellig måde har deltaget i udviklingen af projektet siden 2009. Siden december 2016, hvor Kulturhuset åbnede, har frivillige ildsjæle taget ansvaret for at fylde huset med kulturaktiviteter inden for musik, debat, kunst, film og aktiviteter for børn. Priskomiteen fremhæver derfor også, at Kulturhuset er blevet til det "mentale fællesrum for samfundet Gilleleje".

Endelig fremhæves det, at et projekt som Kulturhavn Gilleleje er med til at modvirke den voksende urbanisering i retning mod de store byer, og nævner som eksempel på effekten, at Gribskov Kommune har igangsat en større modning af nye byggegrunde for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

Kulturhuset i Kulturhavn Gilleleje blev indviet december 2016 med Gilleleje Brugsforening som bygherre. Bygherrerådgiver er Michael Nyboe og arkitekter er Skovhus Arkitekter. Udover Kulturhuset rummer Kulturhavn Gilleleje også boliger, butikker, sundhedshus og fra 2018 tillige bl.a. plejehjemsboliger i tilknytning til Ellen Marie Hjemmet. "Snedkeriet", der er nabo til Kulturhavnen, rummer kreative værksteder drevet af kunsthåndværkere samt en Røde Kors butik.