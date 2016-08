Send til din ven. X Artiklen: Kulturhavn ligger på Venstres banehalvdel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturhavn ligger på Venstres banehalvdel

Gribskov - 30. august 2016 kl. 11:50 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Jørgensen mangler tre Venstrefolk i at have et flertal for dispensationer til Kulturhavnen.

Det er endnu ikke lykkedes Morten Jørgensen, NG, fmd. for plan- og miljøudvalget, at skabe flertal for de dispensationer, Kulturhavn ønsker i forhold til at påbegynde sidste etape 3 af Kulturhavnsbyggeriet. Venstre har bolden, siger Morten Jørgensen.

Det forventes nu, at der skal stemmes om dispensationerne på næste byrådsmøde, som er førstkommende mandag.

- Jeg har fået meget klare udmeldinger fra socialdemokratiet og Nytgribskov - vi er helt med på det seneste forslag til Kulturhavnens visualisering, der fastholder det arkitektoniske billede og reducerer med en meter. Men det oplever jeg ikke, at Venstre er. Bolden ligger nu på Venstres banehalvdel, siger udvalgsformanden.

De tre nye dispensationer, som Kulturhavnen søger om, angår byggefelt, taghøjde, tagmateriale, parkering og å-beskyttelseslinjen.

- På byrådsmødet mandag vil jeg rejse mig og forfægte vores holdning. Jeg synes, det ville være forfærdeligt, hvis man tabte det her på gulvet. Vi er ikke med på at smadre det visuelle udtryk - og ikke sige ja til byggeri, vi ikke æstetisk kan stå på mål for. Så kommer der nok en Kulturhavn 3 - men måske et helt andet byggeri - nemlig det gamle bombastiske, som jeg synes, bliver en klods.

Morten Jørgensen frygter, at det i længden kan skade Gribskov Kommune, hvis der nu siges nej til dispensationer.

- Det her er jo et signal til investorer om, hvad de kan regne med hos os. Hvis ikke vi gør det her, kan det blive vanskeligt fremtidigt at trække investorer til. Men lad os nu se, om ikke folk besinder sig. Jeg vil kæmpe for og tror på, at det falder på plads. Nu skal jeg jo ikke udtale mig på Venstres vegne - men jeg har tidligere oplevet Venstre som et bredt parti og jeg vil på det kraftigste opfordre Venstre til at besinde sig. Og så er det i øvrigt vigtigt for byen at få lukket det her ar - så vi ikke skal ligge i byggerod længere.

Morten Jørgensen skal bruge tre Venstrefolk for at få flertallet på plads. Hans eget parti Nytgribskov er for byggeriet sammen med socialdemokratiet. Konservative, Enhedslisten og store dele af Venstre er imod at give dispensationer.