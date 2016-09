Tredje etape af Kulturhavnen, der kaldes Kanalhusene, som projektplanen så ud i juli. Nu skal projektet revideres, således at lokalplanens max højde for taget ikke overskrides med to meter, men en halv meter, og kun mod øst. Illustration: Skovhus Arkitekter.

Kulturhavn får grønt lys af udvalg

Gribskov - 13. september 2016 kl. 14:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturhavn Gilleleje er nu kommet et stort skridt tættere på en byggetilladelse til tredje etape, kaldet Kanalhusene. En revideret model for byggeriet er mandag blevet vedtaget af et flertal i Plan-og Miljøudvalget bestående af Nytgribskov, Venstre og Socialdemokratiet. Det har krævet en del forhandlinger, særligt om dispensation til at gøre taget på byggeriet to meter højere end tilladt i lokalplanen. Her blev politikerne enige om et kompromis, hvor Kulturhavnen får tilladelse til at bygge taghøjden op til en halv meter højere end lokalplanen tillader, mod øst.

- Kulturhavnen har arbejdet med det, og vi er enige om at give dispensation på op til en halv meter mod øst. Det er en meget beskeden dispensation i forhold til, hvad de havde bedt om. Men vi har lyttet i forhold til det arkitektoniske udtryk mod øst, hvor vi er gået med til en halv meters dispensation, siger udvalgsformanden.

En anden ændring er, at boligerne, der skal høre til Ellen Mariehjemmet, flytter ned i stueetagen ind mod gården.

- Stuen var tidligere en stor flade med erhverv. Nu bliver der erhverv ud mod kanalen, mens den del, der vender ind mod Ellen Mariehjemmet, bliver til plejeboliger. Så får de niveaufri adgang til boligerne. Og vi får butikker ud mod kanalen, som er vigtigt for oplevelsen af bymiljøet med butikker af forskellig art, siger Morten Jørgensen, som også nævner et andet hensyn til plejehjemmet.

- I forhold til Ellen Mariehjemmet var de bekymret for lyset i gården. Og forestiller man sig byggeriet set fra syd oppe fra den nye Irma ned mod etape tre, bliver der et hul i tagetagen. Der forsvinder en bolig ind mod Ellen Mariehjemmet, forklarer Morten Ulrik Jørgensen.

Udvalgsformanden mener, at projektet er blevet bedre, efter der er blevet arbejdet med det de seneste tre uger.

- Der er blevet arbejdet med arkitekturen mod syd samt lysindfald, så jeg mener, at tiden er givet godt ud. Alle har været konstruktive og givet og taget for at nå hinanden, og det vil jeg gerne rose alle parter for, både partierne og Kulturhavnen og Ellen Mariehjemmet. At man strækker hånden frem og siger, at man vil løse det her. Det er godt, at vi nu kan blive færdige, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Venstre havde krævet en overholdelse af lokalplanen i forhold til taghøjden, men Jannich Petersen er tilfreds med kompromiset og mener ligesom Morten Jørgensen, at projektet er blevet bedre.

- Når man indgår kompromiser med flere parter, er der ingen, der kun får egne krav igennem. Får man noget, må man give noget. Og her har vi givet os på at hæve taghøjden ud mod kanal og torv med en halv meter. Vi er mødtes på halvvejen, og sådan er politik. Det står vi til regnskab for. Når vælgerne spørger, hvorfor vi har givet os, kan vi sige, at vi har løst to-tre andre problemer, som har været væsentlige for os, siger Jannich Petersen og peger blandt andet på, at højden ind mod Kulturhavnens centrum fastholdes på 14,90, ligesom der bliver sat kviste på og udformningen revideres, så solen når ned til Ellen Mariehjemmets gård.

Også antallet af erhvervskvadratmeter er reduceret fra 1200 til 700. De resterende kvadratmeter flyttes til etape 1.

Sagen skal nu behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, og hvis det går efter planen, forventer Morten Jørgensen, at der kan gives byggetilladelse til Kulturhavnen omkring 1. oktober.