Efter 41 år i ledende stillinger som embedsmand, vil Bjarne Pedersen nu være politiker. Han stiller op til byrådet i Gribskov for Venstre. Foto: Allan Nørregaard

Kommunaldirektør vil i byrådet

Gribskov - 09. september 2017 kl. 13:51 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har Bjarne Pedersen fulgt instrukser fra de folkevalgte politikere. I 1985 som Børne- og Kulturchef i Græsted-Gilleleje Kommune og sidenhen som kommunaldirektør i Helsingør. Da han i 2014 forlod posten som kommunaldirektør, var det med troen på, at han nu var færdig i det kommunalpolitiske system.

- Jeg havde regnet med, at nu skulle jeg være pensionist. Jeg havde kørt kroppen for langt ud, og den gad ikke mere, så jeg måtte stoppe, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis.

Han og konen Anni Pedersen flyttede fra Helsingør og tilbage til Gribskov Kommune og bosatte sig i Græsted.

Men nu, knap tre år senere, forsøger Bjarne Pedersen at gøre comback - denne gang som politiker.

- Jeg havde ikke tænkt på at gå ind i politik, men jeg blev spurgt og efter at have drøftet det med mine kone, vores tre børn og vennerne besluttede jeg mig for at sige ja efter sommerferien i år, siger Bjarne Pedersen.

Glad for indflydelse

Motivationen for at genindtræde i politik er en blanding af nysgerrighed og lysten til at få indflydelse, fortæller han.

- Jeg kan godt lide at have indflydelse. Det er en af de ting, der får mig til at gå ind i lokalpolitik, siger Bjarne Pedersen.

Inden han sagde ja, måtte han også overveje, om han ville få tilstrækkelig stor indflydelse til, at det var en opstilling værd.

- Jeg måtte spørge mig selv: Kan du klare at sidde som én ud af 23 politikere i byrådet, i stedet for at være den eneste kommunaldirektør og placeret tæt på borgmesteren, fortæller han.

Udover at have været Børne- og Kulturchef, er Bjarne Pedersen uddannet lærer, og han har tidligere været inspektør på en ungdomsskole. Derfor er børnene også højt på hans dagsordenen.

- Børn og unge står stærkt hos mig. Når de fødes, skal de gives et rigt liv, det gode liv. Og kommunen skal hjælpe, hvis forældrene ikke kan, siger Bjarne Pedersen

Derudover står kampen for motortrafik-vejens forlængelse også højt på ønskelisten.

- Og så mener jeg, at havnen i Gilleleje ikke skal være et fritidssejlertivoli, det skal være en erhvervshavn, siger Bjarne Pedersen.