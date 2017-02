Kendte restauratører tilbage på havnen igen

I sommeren 2005 overtog de den tidligere Restaurant Karen og Marie på Nordre Havnevej i Gilleleje og gjorde den til et så populært spisested, at de efter godt et år var i stand til at sælge den og købe Restaurant Schønnemann på Hauser Plads i København. Den drev de i 10 år som et populært og klassisk dansk frokoststed, som Den Danske Spiseguide to gange nåede at udnævne til »Årets Frokostrestaurant«, inden de solgte den til nye restauratører, der nu driver den videre i samme ånd. Og onsdag 1. februar var det igen dem, der åbnede døren til Restaurant Brasseriet i Gilleleje.

- Vi havde ellers besluttet os for, at nu skulle det være slut med at drive restauranter. Men vi kunne altså ikke gå i fred der hjemme uden at diverse mæglere af og til kontaktede os for at høre, om vi ikke havde lyst til at købe et eller andet spisested. Det var først, da vi blev ringet op af en mægler, der sagde, at nu var Brasseriet igen til salg, at vi besluttede os for igen at blive restauratører, siger Søren Puggaard.