Se billedserie Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der ikke været nogen til at vedligeholde Tisvildelejes mole, som i dag blot er en række sten. Foto: Karl Erik Frederiksen

Kendt badeby kan få sit vartegn tilbage

Gribskov - 16. februar 2017 kl. 13:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Karl Erik Frederiksen

En ny samarbejdsaftale indgået mellem Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og Foreningen Tisvildelejemolens Venner gør det nu muligt at realisere et flere år gammelt ønske om at få genskabt molen i Tisvildeleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har molen ligget hen i forfald, fordi der ved sammenlægningen ikke blev sat penge eller mandskabstimer af til vedligeholdelse.

- Vi har fået sikkerhed for, at kommunens tilsagn om at støtte genopførelsen står ved magt. Tidsligere var der kun tilsagn om at kommunen ville yde lige så meget, som vi selv kunne bidrage med. Nu har vi sikkerhed for, at kommunen udbetaler hele det budgetterede beløb på 1.150.000 kroner. Betingelsen er dog, at vi indleder arbejdet i år, og at molen står færdig i 2018, siger Bente Hyldahl Fogh, der er kasserer for Foreningen Tisvildelejemolens Venner.

Kommunens tilskud svarer til halvdelen af de udgifter, som det i følge et fem år gammelt projektforslag udarbejdet af ingeniørfirmaet Niras vil koste at genskabe molen. Ud over kommunens tilskud er der til projektet også 300.000 EU-kroner tildelt via LAG Halsnæs-Gribskov samt 345.000 kroner, som foreningen og andre frivillige har indsamlet.

- Nu kan vi sende projektet i udbud. Det skulle gerne betyde, at vi kan realisere et projekt for mindre end det, som vi i første omgang havde regnet med. Selv om det betydre, at vi nu har penge nok til at betale anlægsudgifterne, vil vi fortsætte med at indsamle penge til molen, fordi der også skal være råd til den fremtidige vedligeholdelse, siger Bente Hyldahl Fogh.

Inden projektet kan sendes i udbud, skal det endnu en gang til udtalelse i Kystdirektoratet. Her har der tidligere været modstand mod projektet, fordi der ikke var en officiel ejer af molen. Det er der nu, hvor Naturstyrelsen i kraft af samarbejdsaftalen har fået ejerskabet.

Indsamlingen til molen blev i 2011 indledt af en gruppe frivillige med tilknytning til Tisvildeleje Bådelaug. I 2015 blev dette arbejde overtaget af Tisvildelejemolens Venner, som er dannet af otte foreninger i Tisvilde: Grundejerforeningen for Tisvilde og Omegn, Tisvilde Kajakklub, Tisvildeleje Badehuslaug, Tisvildeleje Bådelaug, Tisvildelejeforeningen, Tisvildeleje går i Fisk og Tisvildeleje Kystsikringslag.