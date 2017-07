Nordsjællands Politi ransagede lørdag et lejet sommerhus på Kystvej i Vejby, hvor en i offentligheden kendt person blev sigtet for blandt andet hæleri af et designer-spisebord.Foto: Kenn Thomsen

Kendis erkender hæleri i Vejby-sommerhus

Gribskov - 16. juli 2017 kl. 10:12 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand og en kvinde i 40'erne har overfor Nordsjællands Politi erkendt hæleri af blandt andet er designerbord af mærket Philippe Starck. Det skete lørdag middag, hvor politiet havde en større aktion i gang mod et sommerhus på Kystvej i Vejby i Gribskov kommune, som parret har lejet.

Nordsjællands Politi er meget tilbageholdende med oplysninger i sagen.

- Den ene er en i offentligheden kendt person, så derfor har vi valgt at beskytte vedkommendes identitet, oplyser vagtchef Henrik Alstrup til Frederiksborg Amts Avis.

Det var en annonce i Den Blå Avis, som fredag aften ledte den retmæssige ejer af det stjålne Philippe Starcke spisebord på sporet af hæler-adressen. Han så annoncen og kunne spore indrykkeren til Kystvej. Han selv bor på Vejby Strandvej.

Da han ved selvsyn kunne konstatere, at bordet befandt sig i sommerhuset, tilkaldte han politiet, og lørdag formiddag gik en aktion i gang. Flere politibiler blev sendt til stedet og to personer i 40'erne -en mand og en kvinde - blev anholdt, mens politifolk bar et større antal effekter ud fra huset under ransagningen.

I følge Nordsjællands Politi var det et stort vinkøleskab, PH standerlamper, køkkenmaskiner af mærket Kitched Aid og adskillige andre effekter, der blev taget med til nærmere undersøgelse.

To personer i 40'erne blev anholdt. De er sigtet for indbrud/tyveri/hæleri, og i følge politiet har de erkendt hæleriet. Efter afhøring blev de to sigtede løsladt, og en efterforskning skal nu vise, hvor omfattende sagen er.

Nordsjællands Politi arbejdede et par timer på Kystvej, og det vakte opsigt i kvarteret, hvor mange ringede ind til politiet for at høre, hvad der var gang i.

Udover de nævnte effekter sikrede politiet sig også to koben fra stedet.

Hvorvidt parret i 40'erne er kendt af politiet og straffet for lignende kriminalitet ønsker Nordsjællands Politi ikke at oplyse om, sådan som sagen står.