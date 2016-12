Se billedserie Fødevareproducenter fra Smag på Nordsjælland og spisekammer Gribskov giver smagsprøver - som her på Esrum Klosters høstmarked. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kanon-fest med smagsprøver

Gribskov - 31. december 2016 kl. 09:39 Af redaktionen

Lad nytårs-turen gå til Kulturhavn Gilleleje søndag 1. januar. I tidsrummet 15:00-17:00 afslører de to redaktioner på Frederiksborg Amts Avis og Ugeposten, hvilke emner, der er optaget i Gribskov Kanon 2017. Under præsentationen bliver der rig lejlighed til at smage på lækkerier leveret af lokale fødevareproducenter, hvoraf de fleste er tilknyttet sammenslutningerne Spisekammer Gribskov og Smag På Nordsjælland.

Gribskov Kanon 2017 er de to redaktioners fødselsdagsgave til borgere og besøgende i Gribskov Kommune i anledning af, at det netop på datoen 1. januar er 10 år siden, at Gribskov Kommune blev stiftet. Emnerne i kanonen er foreslået af de to avisers læsere. Flere af forslagene har givet anledning til artikler, som de to aviser samt deres tilhørende webaviser www.sn.dk og www.ugeposten.dk har bragt dette efterår. Disse emner har efterfølgende været til vurdering i en dommerkomité, som har udvalgt de ti emner, der indgår i Gribskov Kanon 2017. Emnerne præsenteres yderligere i en lille folder, som blandt andet udleveres under festen i kulturhavnen - og senere vil kunne hentes på blandt andet Gribskov Rådhus i Helsinge samt kommunens biblioteker.

Dommerkomitéen har bestået af sangeren Casper Milton, kulturkoordinator i Kulturhavn Gilleleje Frederikke Lynæs Strand, sognepræst ved Helsinge Kirke Helena Hauge, indehaveren af Jacuelines Danseskole i Gilleleje, Jacqueline Godske, skovfoged og vildtkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland Niels Worm, tegneren og indehaveren af pc-illustration Poul Carlsen, samt centerleder på Helsinge Frivilligcenter Rikke Njust.

Indholdet i Gribskov Kanon 2017 kan ikke afsløres på nuværende tidspunkt, men lokalredaktør Karl Erik Frederiksen, Frederiksborg Amts Avis, der sammen med redaktør Jesper Gisli fra Ugeposten har koordineret dommernes arbejde, fortæller, at indholdet har en helt anden karakter, end det indhold, som findes i mange andre kanoner, fx den seneste af slagsen, Danmarkskanonen.

- Normalt bruges ordet kanon om en serie emner, der i overensstemmelse med ordets oprindelige betydning på græsk, kan betegnes som en rettesnor, doktrin eller en vejledning i, hvordan man skal opføre sig, eller hvad man skal tænke og mene om et givent emne. Vores kanon er ikke moraliserende. Den er præcis det modsatte af ordets oprindelige betydning. Den er en liste over de ti emner, som vores læsere føler er væsentlige. Det er de emner, de tænker på, hvis de skal udpege noget typisk »gribskovsk,« siger Karl Erik Frederiksen.

- Det gode ved emnerne er også, at de ikke har samme værdi i hele kommunen. Den kommune, som nu fylder 10 år, har altså formået at bevare lokalområdernes forskelligheder på trods af sammenlægningen af to gamle kommuner med hver deres kultur og befolkninger. Det er jo denne mangfoldighed, der gør Gribskov til en spændende kommune at bo i og at besøge - samt ikke mindst at forsyne med nyheder, siger Karl Erik Frederiksen.

Under festen i kulturhavnen vil de to redaktører overrække kanon en til borgmester Kim Valentin (V), som vil kvittere for den ved at holde en lille tale. Af underholdende indslag kan nævnes optræden og fællessang ved trubaduren John Kofoed Larsen og kulturskoleleder Erling Bevensee. De vil spille og synge for på Sangen Om Gribskov, som de skrev sammen umiddelbart før kommunesammenlægningen. Sangeren Casper Milton vil desuden synge et par numre.

Det store antal lokale fødevareproducenter, der bakker projektet op, gør det muligt for publikum at få mange kulinariske oplevelser.

Blandt de lokale fødevarer, der kan smages under arrangementet, er vin fra Ørby Vin, saft fra Gundekilde, varm øl med flødeskum fra bryggeriet Det Våde Får, snaps og brændevin fra Schumacher, slagtervarer fra Mad Med Mere/Slagter Schmelling, brød fra Restaurant Gilleleje Havns bageri, sild fra Fiskernes Filletfabrik, røget og tørret lam fra Højbogård, lammepølser fra Nejlinge Zwartblessfarm, samt ølandshvedebrød, rugbrød, æblechutney, kvædesylt, graved okseinderlår, råsyltede squash m.v. fra Gribskov Spisekammer præsenteret af Rabarbergården.

Der er fri entré til festlighederne.